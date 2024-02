Redmi A3: arriva sulla fascia bassa con Android 14 e 5000mAh

Arriva ufficialmente sul mercato il nuovo smartphone di fascia bassa Redmi A3 con Android 14 e batteria da 5000mAh

Redmi A3, il nuovo smartphone di fascia bassa di Xiaomi, è stato lanciato in India. Il dispositivo si presenta con un interessante rapporto qualità-prezzo, offrendo diverse caratteristiche interessanti come Android 14, un display da 90Hz e una batteria capiente da ben 5000mAh.

Redmi A3: scheda tecnica

Display: IPS LCD da 6.71″ con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz

IPS LCD da 6.71″ con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz Processore: MediaTek Helio G36 con velocità massima di 2.2 GHz

MediaTek Helio G36 con velocità massima di 2.2 GHz Memoria: 3GB + 64GB, 4GB + 128GB o 6GB + 128GB (espandibile tramite microSD)

3GB + 64GB, 4GB + 128GB o 6GB + 128GB (espandibile tramite microSD) RAM virtuale: fino a 6GB aggiuntivi

fino a 6GB aggiuntivi Fotocamera posteriore: doppia con sensore principale da 8MP (AI) + sensore secondario (probabilmente da 2MP)

doppia con sensore principale da 8MP (AI) + sensore secondario (probabilmente da 2MP) Fotocamera anteriore: 5MP (AI)

5MP (AI) Batteria: 5000mAh con ricarica a 10W

5000mAh con ricarica a 10W Sicurezza: sensore di impronte digitali laterale

sensore di impronte digitali laterale Connettività: 4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS

4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS Software: Android 14

Android 14 Colori: Midnight Black, Lake Blue, Olive Green (pelle vegana)

Midnight Black, Lake Blue, Olive Green (pelle vegana) Dimensioni: 168,3 mm x 76,3 mm x 8,32 mm

168,3 mm x 76,3 mm x 8,32 mm Peso: 199 grammi (193 grammi per la variante in pelle vegana)

Prezzi e disponibilità

Redmi A3 sarà in vendita in India dal prossimo 23 febbraio a partire da INR7.299 (circa 82 euro) per la versione base da 3/64 GB. Al momento non ci sono informazioni per quanto riguarda la commercializzazione anche sul mercato italiano.

Lo smartphone si presenta dunque come un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone di fascia bassa con un buon rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo offre infatti diverse caratteristiche interessanti come Android 14, il display da 90Hz e la batteria capiente. Tuttavia, la mancanza di informazioni sulla commercializzazione in Italia lascia però un po’ di amaro in bocca.

