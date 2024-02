OnePlus Nord N30 SE 5G: trapelati nuovi dettagli per l’Europa

OnePlus Nord N30 SE 5G, arrivano nuove informazioni su prezzo e disponibilità per l’Europa, scopriamole insieme

OnePlus Nord N30 SE 5G, avvistato sul sito ufficiale un paio di settimane fa, si prepara al debutto europeo. Nonostante OnePlus non abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali su prezzo e data di lancio, un nuovo rapporto di Apppauls fornisce alcune interessanti anticipazioni.

OnePlus Nord N30 SE 5G: prezzo competitivo per un’esperienza completa

Secondo la fonte, il dispositivo dovrebbe essere disponibile in un’unica configurazione da 4GB di RAM e 128GB di archiviazione al prezzo di circa 229 euro. Un prezzo decisamente competitivo per un dispositivo che offre un’esperienza completa:

Display ampio e luminoso: Ampio display LCD FHD+ da 6,72 pollici per una visione immersiva.

Ampio display LCD FHD+ da 6,72 pollici per una visione immersiva. Prestazioni affidabili: Processore MediaTek Dimensity 6020 abbinato a 4GB di RAM per un multitasking fluido.

Processore MediaTek Dimensity 6020 abbinato a 4GB di RAM per un multitasking fluido. Fotocamera versatile: Doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e fotocamera di profondità da 2MP, oltre a una fotocamera frontale da 8MP per selfie di alta qualità.

Doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e fotocamera di profondità da 2MP, oltre a una fotocamera frontale da 8MP per selfie di alta qualità. Batteria di lunga durata: Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W per un’autonomia senza preoccupazioni.

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W per un’autonomia senza preoccupazioni. Software aggiornato: OxygenOS 13.1.1 basata su Android 13 per un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile.

Connettività avanzata e alcune mancanze:

Bluetooth 5.3 e NFC per una connettività versatile.

Altoparlanti stereo per un audio coinvolgente.

Tuttavia, il dispositivo non include l’Alert Slider, una caratteristica distintiva di OnePlus, e il jack per cuffie da 3,5 mm.

Conclusioni

Nonostante alcune piccole mancanze, OnePlus Nord N30 SE 5G si presenta come un’opzione interessante nella fascia media del mercato. Il prezzo competitivo, le specifiche equilibrate e l’esperienza software OxygenOS lo rendono un candidato da tenere d’occhio per chi cerca un nuovo smartphone Android.

Ricordiamo che le informazioni riportate si basano su un’indiscrezione e non sono ancora state confermate da OnePlus. Per conoscere i dettagli precisi su prezzo e data di lancio del dispositivo in Europa, non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte dell’azienda.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.