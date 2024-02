Instant Slow Motion: in arrivo su Galaxy S23, Z Fold/Flip5 e Tab S9

L‘Instant Slow Motion è ufficialmente in arrivo sui dispositivi della famiglia Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9

Buone notizie per i possessori di smartphone e tablet Samsung Galaxy: la funzione Instant Slow Motion, introdotta con la serie Galaxy S24, arriverà anche su alcuni modelli di precedente generazione. La notizia non arriva da un’indiscrezione, ma da una comunicazione ufficiale di un responsabile Samsung all’interno della community coreana dell’azienda.

Instant Slow Motion: l’hardware come chiave di volta

La funzione sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare i flussi video e generare frame intermedi mancanti, creando un effetto slow motion fluido e realistico. Per questo motivo, la funzione è compatibile solo con dispositivi dotati di hardware sufficientemente potente. Non sono stati ancora forniti dettagli precisi sui tempi di rilascio, ma i modelli che riceveranno l’aggiornamento sono: Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9.

Come funziona Instant Slow Motion

In parole semplici, Instant Slow Motion è in grado di ricavare uno slow motion da qualsiasi video, senza la necessità di registrare già in slow motion al momento della ripresa. L’intelligenza artificiale si occupa di generare i frame mancanti, aumentando la frequenza dei fotogrammi e preservando la fluidità del video.

Conclusioni

Non è ancora chiaro se questa funzionalità arriverà sui Galaxy di precedente generazione insieme all’aggiornamento One UI 6.1 o separatamente. Samsung non ha rilasciato informazioni specifiche al riguardo. In ogni caso continuate a seguire le news per scoprire i tempi di rilascio della nuova funzione sui modelli Galaxy compatibili.

