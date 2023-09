Nuovo OPPO Find N3 e Huawei Nova 11 SE in uscita ad ottobre

Il nuovo OPPO Find N3 e il Huawei Nova 11 SE sono in uscita per questo ottobre 2023 che, secondo delle voci dalla Cina, sarà un mese ricco di novità per i dispositivi mobili, anche due smartphone pieghevoli

Voci piuttosto affidabili ci suggeriscono che la OPPO il prossimo mese annuncerà il nuovo Find N3, il nuovo smartphone pieghevole. Il dispositivo sarà munito di un sensore CMOS a doppia tecnologia, che dovrebbe aumentare di molto la qualità delle foto scattate e delle immagini visualizzate sullo schermo. Ad accostare la OPPO c’è la Honor, che a sua volta annuncerà uno smartphone pieghevole, oltre a un nuovo smartwatch e un nuovo dispositivo della serie Play. Si vocifera che anche Huawei questo ottobre lancerà il nuovo Huawei Nova 11 SE, che abbiamo scoperto avrà un pannello posteriore piatto e una fotocamera su un cerchio doppio, con un set di ben tre fotocamere, per rendere migliori le foto da scattare e scegliere la giusta angolazione.

Nuovo Oppo Find N3: lo smartphone del futuro in uscita ad ottobre

Il nuovo Oppo Find N3 alza le aspettative di tutti alle stelle, poiché si prospetta essere il dispositivo più interessante di ottobre, per cui è doveroso tenere gli occhi ben aperti sul nuovo gioiellino, perché il nuovo sensore della fotocamera sembra essere il futuro degli smartphone, almeno sul lato fotografico. Oppo ha iniziato una collaborazione con il brand di sensori di immagini della Lytia, di casa Sony, per mantenere accostati i sensori a doppia tecnologia della Sony ai futuri prodotti della OPPO. Le aspettative sui nuovi sensori sono alte, infatti si dice che questi sensori apriranno la strada per la nuova era della fotografia computazionale.

Questo sensore usa un design a doppio strato per separare i transistori dagli strati di fotodiodi. Questo permetterebbe di inserire nel dispositivo fotodiodi più grandi per catturare più luce e ridurre il rumore, anche nelle condizioni di luce più estreme. In realtà, questa tecnologia non è del tutto nuova, infatti la Sony l’ha già utilizzata nel Xperia 1 V prima di quest’anno. In aggiunta al sensore della fotocamera, il nuovo Oppo Find N3, in uscita in ottobre, avrà anche uno schermo interno di 19,86 centimetri con una risoluzione di 2268×2440 pixel e uno schermo esterno di 5,91 centimetri con una risoluzione di 2484×1116 pixels. Continuate a seguirci su tuttotek.it per scoprire altro sui dispositivi mobili in uscita!