Tomb Raider: Netflix mostra il trailer della nuova serie animata!

Tomb Raider sbarca su Netflix in un trailer che ci mostra Lara Croft in un media del tutto nuovo per il franchise, in formato serie animata!

Netflix ha mostrato il nuovo trailer di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, un nuovo stile per raccontare una storia sul personaggio cult del mondo dei videogiochi, in stile animato. Questa è la prima volta che l’archeologa viene mostrata in questo media e dal trailer sembra che l’animazione sia a dir poco notevole! Ecco a seguito il trailer della serie tv animata targata Netflix.

Tomb Raider: la serie Netflix in un trailer curioso

Come potrete notare dal trailer, non ci viene mostrato molto della trama della serie, ma prestando attenzione all’abbigliamento, ai personaggi che appaiono e le ambientazioni, sembra che Tomb Raider di Netflix si ispiri alla recente trilogia reboot in cui vediamo una Lara Croft meno sessualizzata e più umana e vulnerabile rispetto al personaggio dei capitoli originali. Interessante lo stile del trailer, in cui le scene vengono interrotte da un sospiro di Lara, il che ricorda il trailer di Revenant con Leonardo DiCaprio. Vediamo l’avventuriera addentrarsi in una grotta buia in cui trova delle strane pitture rupestri, probabilmente degli inca, come nel primo capitolo reboot, una creatura mitologica alata e un quadro raffigurante Lara e i suoi cari. Il tutto viene mostrato in un alone di mistero.

La saga di Tomb Raider è diventata un vero cult negli ultimi quasi 30 anni, mostrandoci le avventure di Lara ben oltre i videogiochi, infatti ci sono stati ben tre film live action, i primi due famosi per Angelina Jolie, e l’ultimo con protagonista Alicia Vikander, di cui era previsto anche un sequel, purtroppo cancellato. Non conoscere Tomb Raider, almeno di nome, quindi, sembra una cosa da uomo delle caverne, poiché la storia di Lara dura ormai da tre decenni. Noi non vediamo l’ora di vedere l’interpretazione della serie Netflix su Tomb Raider! Fateci sapere cosa ne pensate e nel frattempo seguiteci su tuttotek.it per restare aggiornati su film e serie tv.

