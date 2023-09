DCU: James Gunn rivela gli attori che rivedremo nel reboot

James Gunn ha spiegato quali attori potremo rivedere nel DCU che sta lentamente prendendo forma, dopo tanti anni di confusione e incertezze

Il DCEU iniziato da Zack Snyder nel lontano 2013 con Man Of Steel non è stato molto fortunato in termini di produzione, questo spesso ha causato parecchi problemi a chi aveva preso le redini per creare un universo cinematografico che facesse da controparte al MCU. Il problema principale era questo, la fretta di fare concorrenza ai Marvel Studios che avevano iniziato la loro storia molti anni prima. Dopo la perdita della figlia di Snyder, Autumun, il DCEU ha iniziato a crollare, e dopo tanti anni di instabilià, James Gunn si è caricato addosso la responsabilità di rebootare completamente il franchise, ripartendo da zero con nuovi attori, ma riprendendone alcuni. Il regista di Guardiani della Galassia ci ha spiegato cosa ha deciso di fare con gli interpreti dei personaggi.

James Gunn e gli attori del DCU

Come è noto, il prossimo film del DCEU in uscita è Aquaman e il regno perduto, che fungerà da capitolo finale del DCEU iniziato nel 2013 e con il nome di Snyderverse. Dopo questo film, il nuovo DCU di James Gunn, con Peter Safran come co-CEO, avrà inizio. Gunn ha parlato di tre attori che faranno ritorno nel DCU. Tra gli attori che torneranno troviamo infatti Xolo Maridueña che riprenderà il ruolo di Blue Beetle, ha spiegato che il personaggio che abbiamo visto nel suo film è una variante, mentre ad affiancarlo ci saranno il Peacemaker di John Cena e la Amanda Waller di Viola Davis.

Il regista ha inoltre aggiunto che il nuovo canone del DCU non comincerà prima dell’uscita della serie Creature Commandos, mentre Superman Legacy sarà il primo lungometraggio del nuovo universo. Ha anche spiegato che alcuni attori riprenderanno i ruoli che hanno interpretato nei vecchi film e che alcuni punti delle loro trame, includendo anche le serie animate, coincideranno con quella della nuova storia. Non ci resta che attendere l’uscita di Creature Commandos e di Superman Legacy, ma confidiamo che Gunn riuscirà a gestire gli attori del DCU, vecchi e nuovi che siano. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttotek.it per restare sintonizzati.

