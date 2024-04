Mini Panda elettrica: Geely lancia la Go Kart Edition

È stata lanciata da Geely la Go Kart Edition a 10 mila euro, una Mini Panda elettrica piccola, sportiva e tecnologia. Il pubblico più giovane gradirà sicuramente

Geely torna a far parlare di sé con la sua Mini Panda elettrica, questa volta con la versione Go Kart Edition. Dedicata al pubblico più giovane, questa nuova variante si distingue per il suo look sportivo e grintoso, senza rinunciare alla praticità e all’agilità che caratterizzano la piccola citycar cinese. Dalle prime immagini diffuse online, l’auto si presenta con un design decisamente più aggressivo rispetto alle versioni classiche. Sticker e scritte rosa, cerchi colorati e un vistoso alettone posteriore non lasciano dubbi sul carattere sportivo di questa piccola vettura. Nonostante le dimensioni compatte (3,15 metri di lunghezza, 1,69 di larghezza e 1,54 di altezza), offre un abitacolo spazioso in grado di ospitare comodamente quattro persone. All’interno, l’atmosfera è decisamente tecnologica, con una strumentazione digitale orizzontale che comprende un quadro strumenti da 9,2 pollici e un sistema di infotainment con display touchscreen da 8 pollici.

Mini Panda elettrica: tecnologia e prestazioni al top

La vettura punta anche sulla tecnologia, con connessione wireless, assistenza vocale e un’app dedicata che permette di controllare da remoto diverse funzioni della vettura, come l’apertura e la chiusura delle portiere. Sotto il cofano, troviamo un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 41 CV e 110 Nm di coppia massima. Il pilota può scegliere tra due modalità di guida: Normal e Sport, per adattare il comportamento della vettura alle proprie esigenze.

Geely non ha ancora svelato le specifiche relative alla batteria, ma ha confermato che il prezzo sarà inferiore ai 10.000 euro. Un costo davvero interessante per una vettura elettrica che unisce stile, tecnologia e divertimento di guida, rendendola perfetta per chi cerca un mezzo agile e versatile per gli spostamenti quotidiani. La Mini Panda Go Kart Edition rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di Geely nel settore della mobilità elettrica. Il design accattivante, le dotazioni tecnologiche e il prezzo accessibile rendono questa piccola citycar appetibile per il pubblico più giovane.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!