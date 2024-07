EA Sports FC 25: il “deep dive” di Electronic Arts mostra il gameplay

L’album di figurine di Electronic Arts muove i suoi primi passi sul prato sintetico: ecco finalmente il gameplay di EA Sports FC 25

Siamo in un periodo carico di notizie per il simulatore calcistico, e ora EA Sports FC 25 alza i veli pure sul gameplay. Il video, giunto poco dopo il reveal formale, offre nuovi dettagli su alcuni dei maggiori cambiamenti, passando in rassegna le migliorie del caso. In questo caso, la principale portata sembrerebbe essere l’elemento strategico. L’elemento inedito, nel caso, è stato battezzato come FC IQ. Stando alla divisione sportiva di Electronic Arts, l’eponimo quoziente intellettivo influirà sulle varie modalità di rito. Queste includono la Carriera, i Club e l’Ultimate Team. La meccanica, in soldoni, permetterà ai giocatori di giostrarsi la tattica a piacimento durante gli incontri.

EA Sports FC 25 al fischio d’inizio: il gameplay del nuovo capitolo va dritto in porta

L’edizione 25 del simulatore targato EA Sports introduce, tramite il neonato FC IQ, anche un’altra innovazione di gameplay. I ruoli dei calciatori, familiari a chiunque abbia giocato ai Football Manager di casa SEGA, permetteranno al giocatore di alterare la funzione in campo di ciascun goleador in base alle necessità del momento. Inoltre, i falli tattici si uniscono ai ritocchi apportati da Electronic Arts alla sua formula di gioco, con tecnologia HyperMotion, nuovi stili pure per i portieri ed abilità inedite. Potete vedere tutto con i vostri occhi, comprese le innovazioni al motore grafico, nel video qui sopra. Il lancio è previsto il 27 settembre su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, PS4 ed Xbox One.

