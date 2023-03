Nokia G22: il regalo perfetto per la Festa del Papà

Il nuovo Nokia G22 è ideale per il babbo smanettone. Ecco lo smartphone perfetto per i papà amanti del “fai da te” e particolarmente attenti all’ambiente

La Festa del Papà si avvicina e la corsa ai regali si fa sempre più insistente. Se anche tu hai un babbo smanettone, più incline a riparare che a sostituire, e soprattutto attento alla sostenibilità e longevità degli oggetti, il regalo ideale è proprio il nuovo Nokia G22. Infatti, lo smartphone annunciato all’MWC 2023 da HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, è il primo device dell’azienda finlandese progettato appositamente per essere facilmente riparabile.

Infatti, grazie alla collaborazione con iFixit, il papà smanettone potrà accedere facilmente a guide e a parti di ricambio a prezzi accessibili, e cimentarsi nella sostituzione di uno schermo danneggiato, una porta di ricarica piegata o una batteria non più performante. Dotato di una scocca in plastica riciclata al 100%, 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android™, 3 anni di aggiornamenti mensili per la sicurezza e 36 mesi di garanzia senza costi aggiuntivi, il nuovo Nokia G22 è a tutti gli effetti emblema di longevità e attenzione all’ambiente.

Prezzi, disponibilità e accessori

Nokia G22 è già disponibile nei colori Meteor Grey nelle configurazioni 4/64 e 4/128 GB a partire da 199 euro. Per quanto riguarda la versione Lagoon Blue, invece, sarà disponibile nel mercato italiano a partire dalle prossime settimane.

Kit di riparazione disponibile al costo di 5 euro su iFixit.com. I singoli pezzi di ricambio senza Kit sono disponibili ai seguenti prezzi:

Scocca a partire da 24,95 euro;

Batteria a partire da 24,95 euro;

Schermo a partire da 45,95 euro;

Porta di ricarica a partire da 19,95 euro;

Nuovo caricatore Nokia 65W Dual Port, che garantisce una ricarica più rapida ed è realizzato con una custodia al 70% composta da materiali riciclati, a 49,99 euro.

