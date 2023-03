realme 10: ora disponibile su Amazon Italia con un’offerta imperdibile

Realme 10, lo smartphone della serie numerica dotato di un processore MediaTek G99 e della più grande RAM del segmento è da oggi disponibile su Amazon

In occasione dell’annuncio, realme e Amazon hanno riservato un’offerta speciale valida dal 13 al 15 marzo: realme 10 sarà disponibile al prezzo di 249,99€ anziché 279,99€ nelle colorazioni Clash White e Rush Black. Realme 10 è l’unico smartphone del segmento a offrire una RAM espandibile fino a 16GB e un processore MediaTek G99. Infatti, con realme 10 si possono sfruttare fino a 8+128 GB di RAM e ROM, in grado di fornire un enorme spazio di archiviazione per oltre 64.000 foto scattate. Lo spazio è estendibile fino a 1 TB, LPDDR4X e UFS 2.2 vantano eccezionali funzionalità eMMC grazie a un avvio più rapido delle app, una maggiore velocità di lettura e scrittura dei file e un frame rate più stabile durante le sessioni di gioco. realme 10 è certificato TÜV SÜD 36-Month fluency rating A – il più alto punteggio di fluidità in questo standard.

Display e fotocamera, un’accoppiata vincente

realme 10 ha un display AMOLED a 90 Hz in grado di raggiungere una luminosità di picco 1000 nit, ed è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5. La fotocamera posteriore è da 50MP, mentre quella frontale da 16MP, una delle risoluzioni più alte del segmento, con 50 milioni di pixel e sensore Samsung JN1, che offre una qualità dell’immagine straordinaria. La tecnologia ProLight permette di fornire una modalità notturna migliorata della fotocamera primaria, riducendo il rumore e migliorando la velocità di scatto del 121%.

La potenza della batteria da 5000 mAh

La durata delle eccezionali prestazioni di realme 10 è assicurata dalla batteria da 5.000 mAh e da una ricarica rapida da 33W, che permette un re-boost da 0 a 50% in soli 28 minuti. Nonostante la straordinaria potenza della batteria, il device è sottilissimo, soli 7,95 mm per un peso di 178 grammi.

Un design alla velocità della luce

realme 10 presenta un Light Particle Design, prendendo ispirazione dalle particelle che viaggiano alla velocità della luce. Lo smartphone ha 6 strati di rivestimento che permettono di ottenere una finitura lucida e una texture 3D accattivante, il tutto in due colorazioni disponibili: Clash White e Rush Black.

realme 10 è disponibile per la prima volta su Amazon al prezzo promozionale di 249,99€ anziché 279,99€ dal 13 al 15 marzo. Che ne pensate del nuovo smartphone Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!