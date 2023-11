Creative Aurvana Ace: la precisione sonora redefinita con i rivoluzionari driver xMEMS

Rimani sintonizzato sulle pagine di tuttotek.it per rimanere aggiornato sulle ultime offerte e novità dal mondo della tecnologia e, seguici sui nostri social media per non perderti nulla!

I prezzi per Creative Aurvana Ace e Creative Aurvana Ace 2 sono rispettivamente € 149,99 e € 179,99 , disponibili su Creative.com con la possibilità di preordinare a partire dal 10 novembre 2023. Per ulteriori informazioni, visita creative.com/aurvanatws.

Creative Aurvana Ace presenta una finitura nera opaca con dettagli in rame , mentre il Creative Aurvana Ace 2 ha un design moderno e traslucido con un inserto in rame. Le differenze principali tra i due modelli includono la presenza di Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation (ANC) e il codec Qualcomm aptX Lossless nel Creative Aurvana Ace 2, che offre un audio lossless ad alta fedeltà.

Con un tempo totale di riproduzione fino a 24 ore e la certificazione IPX5 per la resistenza al sudore, sono ideali per lunghi spostamenti e uno stile di vita attivo.

Questi driver specializzati , integrati con maestria in ciascun auricolare, presentano un design innovativo con piccole alette accuratamente montate su chip di silicio, replicando il suono in modo fedele rispondendo rapidamente a segnali elettrici. Il risultato è un’esperienza audio di alta qualità e straordinariamente realistica , che trasporta l’utente nel cuore del palcoscenico di un concerto.

La Serie Creative Aurvana Ace , alimentata dai rivoluzionari driver xMEMS , è stata appositamente ottimizzata per offrire un’eccezionale chiarezza audio con una vasta risposta in frequenza compresa tra 5 Hz e 40 KHz. Grazie a questa estesa gamma, l’esperienza audio diventa coinvolgente e realistica, che si tratti di musica, film o videochiamate.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.