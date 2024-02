Godzilla x Kong – Il Nuovo Impero: ecco il nuovo trailer

Rivelato il nuovo, spettacolare trailer ufficiale del sequel diretto da Adam Wingard, Godzilla x Kong – Il Nuovo Impero: il film sarà nei cinema italiani dal 28 marzo

Nella giornata di oggi è stato diffuso un nuovo trailer ufficiale di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, il nuovo capitolo del MonsterVerse diretto da Adam Wingard e in uscita nelle sale italiane il prossimo 28 marzo 2024 in anticipo rispetto al previsto. Dopo essersi scontrati in Godzilla vs. Kong, due delle più celebri creature del Monsterverse cinematografico uniscono le forze contro un nemico comune in Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero, ancora diretto da Adam Wingard, che uscirà nei cinema italiani il 28 marzo. Per l’occasione la Warner Bros. ha diffuso un nuovo e lungo trailer ufficiale da cui si intuisce parecchio della storia.

Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero: il trailer, la trama e il cast

L’epica battaglia quindi continua. Il Monsterverse cinematografico della Legendary dopo il duello esplosivo di Godzilla vs. Kong torna con una nuova avventura che vede il possente King Kong e il temibile Godzilla insieme contro una minaccia colossale e sconosciuta all’interno del nostro mondo, in grado di mettere a rischio la loro vita e la nostra. Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero si immerge nelle storie di questi Titani e delle loro origini, nei misteri di Skull Island e oltre, mentre rivela la mitica battaglia che ha aiutato a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità. Nel cast tornano Rebecca Hall e Brian Tyree Henry, assieme a Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen.

Alla regia del film troveremo ancora una volta il già citato Adam Wingard. La sceneggiatura sarà invece curata e scritta da Terry Rossio (noto per la saga Pirati dei Caraibi), Jeremy Slater (Moon Knight) e Simon Barrett. Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Brian Rogers, Thomas Tull e John Jashni saranno invece accreditati come produttori.

