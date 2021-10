Huawei Watch GT 3: il nuovo smartwatch sportivo

Huawei ha annunciato il nuovo smartwatch Watch GT 3, presentando due quadranti diversi, da 42 e da 46 millimetri. Scopriamoli assieme

Huawei Consumer Business Group (CBG), azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia HUAWEI WATCH GT 3, lo smartwatch di nuova generazione da 46mm e 42mm con tecnologia HarmonyOS 2.1. Offrendo un’esperienza utente aggiornata, più potente ed efficiente, il nuovo HUAWEI WATCH GT 3 è un dispositivo dinamico e intelligente. Oltre al design alla moda, agli aggiornamenti completi e a una nuova interfaccia, garantisce un accurato monitoraggio del tuo benessere e del fitness con TruSeenTM 5.0+, durata della batteria di 14 giorni e un’innovativa funzione Healthy Living. HUAWEI WATCH GT 3 segna una svolta nel monitoraggio del benessere e nella preparazione fisica. È progettato per semplificare la vita degli utenti, oltre ad aiutarli a raggiungere obiettivi sportivi utilizzando dati scientifici. Il monitoraggio della frequenza cardiaca e delle attività di fitness è sempre stato uno dei punti di forza dei device indossabili di Huawei e HUAWEI WATCH GT 3 rappresenta un aggiornamento completo della serie GT, grazie anche il nuovo TruSeen 5.0.

Huawei Watch GT 3: durata della batteria durevole e nuovo design

Il design innovativo si ispira sull’integrazione tra bellezza della natura e tecnologie all’avanguardia. La lunetta minimalista, l’ampio schermo e il design leggero conferiscono un aspetto più futuristico e caratterizzato. Senza cinturino, il quadrante da 46mm pesa solo 42,6g con uno spessore complessivo di 11mm e HUAWEI WATCH GT 3 42mm pesa 35g con uno spessore complessivo di 10,2mm. Entrambi offrono un’esperienza d’uso più leggera e confortevole.

La variante da 46mm supporta una durata della batteria di 14 giorni in condizioni di utilizzo tipico, mentre HUAWEI WATCH GT 3 da 42mm offre una durata della batteria di 7 giorni in condizioni di utilizzo tipico. La durata maggiore della batteria permette agli utenti di indossarlo continuativamente per l’intera giornata, anche durante il sonno.

Offrendo una nuovissima esperienza interattiva intelligente, HUAWEI WATCH GT 3 è dotato di una corona rotante con feedback tattile e riconoscimento del movimento delle dita ad alta precisione. Il nuovo design a scacchiera del launcher può essere spostato e ingrandito liberamente, come si desidera. Gli Always on display (AOD) rimangono attivi durante l’uso quotidiano e i quadranti personalizzati consentono anche di accedere facilmente ai dati e alle applicazioni per l’allenamento semplicemente sollevando il polso.

Per la prima volta, HUAWEI WATCH GT 3 è dotato di HarmonyOS 2.1 che permette di mantenere la batteria a lungo e di connettere il device con altri hardware compatibili.

Monitoraggio della frequenza cardiaca

HUAWEI WATCH GT 3 è dotato di una nuovissima tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca HUAWEI TruSeenTM 5.0+ che integra otto fotodiodi in un layout circolare, due set di sorgenti luminose chip a emissione luminosa con lenti LED 8 in 1, multicanale per la ricezione della luce segnale e design curvo per ottenere una migliore penetrazione della luce, con un minor consumo energetico e per un’esperienza d’uso più confortevole. Il posizionamento GNSS Dual-Band Five-System fornisce, inoltre, una localizzazione geografica più accurata.

Grazie al nuovo sistema TruSeenTM 5.0+, la precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca è notevolmente migliorata rispetto a quella della generazione precedente. Il GT3 può tenerne traccia anche in scenari di frequenza cardiaca in rapida evoluzione come corsa, nuoto in piscina e salto con la corda. Il device offre anche funzioni di monitoraggio continuo, in tempo reale e accurato di SpO2, sonno, stress e ciclo mestruale per una gestione completa dello stato di salute.

Registra e analizza i dati di allenamento e identifica in modo intelligente il periodo di base, di sollevamento, di consolidamento e di riduzione in base al livello e agli obiettivi attuali delle capacità atletiche dell’utente; regola l’intensità dell’allenamento e aumenta gradualmente il volume di allenamento per migliorare la capacità atletica.

HUAWEI WATCH GT 3 è inoltre dotato di una funzione di monitoraggio dell’allenamento aggiornata, che fornisce oltre 100 modalità di allenamento tra cui 18 modalità di livello professionale, 12 workout all’aperto (corsa, camminata, alpinismo, escursionismo, corsa campestre, ciclismo, nuoto in acque libere, triathlon, sci, snowboard, sci di fondo e golf) e 6 indoor (camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina, allenamento libero, ellittica e vogatore).

Guida personalizzata

Come fosse un vero e proprio assistente per la salute e il fitness sono presenti funzionalità personalizzate tra cui AI Running Coach e Healthy Living Clover che aiutano gli utenti a rimanere sani e attivi.

AI Running Coach combina valore scientifico ed esperienza utente per offrire un piano settimanale personalizzato in modo dinamico. Analizza le prestazioni atletiche e il feedback del corpo per regolare automaticamente il piano di allenamento della settimana successiva. Attraverso questo adattamento personalizzato, gli utenti potranno godere di una formazione sportiva più accurata.

La nuova misurazione della capacità di corsa di Huawei, Running Ability Index (RAI), sfrutta la frequenza cardiaca, il ritmo e altri dati per analizzare le prestazioni di corsa dopo ogni allenamento, così che gli utenti siano sempre consapevoli dei progressi dell’allenamento e dei loro miglioramenti.

Il nuovo Healthy Living Clover ha aggiunto ulteriori funzionalità per adattarsi meglio alle esigenze quotidiane dell’utente. Grazie alle impostazioni personalizzate, è possibile ricevere promemoria regolari. Sfide, assunzione giornaliera di acqua, consapevolezza delle proprie attività quotidiane, sonno anticipato, volume di esercizio e anche sorridere sono tutte piccole cose utili per migliorare la propria salute.

Ancora una volta, sono aumentate le app di terze parti che spaziano dai viaggi ai giochi, dall’intrattenimento al lavoro e al fitness per includere ogni aspetto delle attività quotidiane.

Huawei Watch GT 3: disponibilità

HUAWEI WATCH GT 3 sarà disponibile in preordine solo su Huawei store fino all’8 novembre con in regalo FreeBuds4i, un cinturino e 30,00€ di voucher per l’acquisto di Huawei nova 9 solo su Huawei store.

I prezzi variano in base al modello. Per la versione di HUAWEI WATCH GT 3 da 46mm sono disponibili Active al prezzo di 249,00€, Classic al prezzo di 269,00€ ed Elite al prezzo di 299,00€; per la versione da 42mm sono disponibili Active al prezzo di 229,00€, Elegant White Leather al prezzo di 249,00€ ed Elegant Stainless Milanese al prezzo di 279,00€. Sarà disponibile su tutti i canali dal 9 al 23 novembre con in regalo le FreeBuds4i e un cinturino. La disponibilità per modelli ed edizioni specifici può variare in base al paese e all’area geografica.

Cosa ne pensate del nuovo smartwatch targato Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.