The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, trailer svela il gioco finale

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me segnerà un punto di conclusione nell’antologia, ed è stato svelato dopo il finale di House of Ashes in un breve teaser trailer

Già da luglio era stato scoperto il marchio registrato di un quarto capitolo di The Dark Pictures, antologia horror creata da Supermassive Games in collaborazione con Bandai Namco. Ciò era avvenuto anche per il nuovo titolo in uscita questo mese, ovvero House of Ashes. Come di consueto, nell’ultimo capitolo rilasciato vi è alla fine un piccolo trailer che annuncia l’edizione a seguire, e stavolta scopriamo che il prossimo titolo prenderà il nome di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, targato però come il finale della stagione.

Il trailer di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Contando quindi The Devil in Me, si arriverà alla metà degli episodi che lo studio videoludico intende sviluppare. E allora, cosa si intende quando si parla di “finale”? A quanto pare, l’antologia avrà sì otto episodi, ma The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, mostrato nel teaser trailer visibile in questo articolo, sarà in realtà il finale della “prima stagione”. Non si sa inoltre quante siano davvero le stagioni che Supermassive Games andrà a produrre.

In ogni caso, potrebbe darsi che ci si trovi a metà del percorso pianificato, e forse questo intermezzo servirà come periodo di pausa per il team creativo, che ha rilasciato i vari titoli ad una velocità piuttosto spedita. Intanto, conosciamo già la storia che avrà luogo nel nuovo gioco: la trama sarà incentrata su un assassino seriale, e nel video possiamo vedere le numerose persone che egli ha ucciso nei modi più brutali e terribili. Tra esse, vi è anche un tetro cadavere dalle fattezze robotiche. Ricordiamo che da oggi sarà giocabile la terza edizione dell’antologia, House of Ashes, su Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5, PC.

