Android 14: la data di lancio trapela in rete? 

C’è un vociare in rete che vorrebbe vedere la data di lancio di Android 14 così vicina da essere quasi surreale: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

E mentre ancora non si fa altro che parlare dei nuovi iPhone 15 e di iOS 17, Google sembra in procinto di gettare sul mercato un nuovo aggiornamento per Android. Premessa: l’azienda aveva già rilasciato la prima versione, in anteprima per gli sviluppatori, di Android 14 all’inizio di quest’anno. Si sono poi susseguite tutta una serie di anteprime closed e open beta pubbliche, con il fine di lanciare la versione definitiva dell’aggiornamento lo scorso mese. Rilascio che è stato poi posticipato, ma un recente rumor (piuttosto insistente ormai) apparso in rete recentemente lo vorrebbe veder arrivare… domani.

La data di lancio di Android 14 è davvero prevista per domani?

L’aggiornamento definitivo di Android 14 potrebbe effettivamente essere rilasciato domani, in concomitanza con l’evento di lancio dei nuovi Pixel. Questa informazione deriva da Telus, tramite Droid Life, che ha indicato che Android U (14) sarebbe stato rilasciato su tutti i telefoni Pixel a partire dal 4 ottobre 2023. Tuttavia, dopo che ovviamente tutti si sono girati a guardarli come se fossero gli elefanti nella stampa, la fonte ha rimosso le informazioni. Non si tratta dunque di un annuncio ufficiale, ancora, ma sembra piuttosto sensato che Google possa prendere una decisione simile.

Nel corso dell’evento di domani verranno lanciati i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro nel corso di un evento dedicato, così come il Pixel Watch 2 e alcune ulteriori colorazioni per i Pixel Buds Pro. E per quel che riguarda Samsung? Recenti voci avevano previsto il rilascio della versione definitiva di One UI 6.0 lo stesso giorno e la stessa settimana di Google. Un leaker, però, tale Ice Universe ha dichiarato che l’azienda avrebbe in programma il rilascio entro la fine ottobre 2023. Staremo a vedere insomma.

Occhi ed orecchie puntate sull’evento di domani, in cui verranno presentati i nuovi Pixel e, molto probabilmente, coinciderà con la data di lancio di Android 14. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della tecnologia. A 360°!