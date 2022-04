ASUS: introduce la serie GeForce RTX 3050 TUF

RTX 3050 desktop a basso consumo è stato finalmente introdotto da ASUS, pensata per ridurre i requisiti di raffreddamento per la serie TUF

I componenti di livello militare e l’aspetto industriale della serie ASUS TUF hanno sorprendentemente un’ampia base di fan. Quando il prezzo dei modelli ROG STRIX è salito alle stelle durante la più lunga carenza di GPU nella storia, molti giocatori hanno rivolto la loro attenzione a modelli TUF più convenienti, ma comunque capaci.

ASUS: un nuovo modello TUF

ASUS ha appena introdotto un nuovo modello TUF basato sull’architettura NVIDIA Ampere. Tuttavia, a differenza di tutti i modelli TUF RTX 30 rilasciati dalla fine del 2020, le varianti RTX 3050 hanno una soluzione di raffreddamento a doppia ventola. Ciò significa essenzialmente che ASUS ora ha serie triple-fan (ROG STRIX), dual-fan (TUF Gaming) e single-fan (Phoenix) tutte basate sulla stessa SKU NVIDIA.

Design completamente personalizzato

Il 3050 TUF è un design completamente personalizzato con una soluzione di raffreddamento a 2,8 slot e configurazioni di uscita del display non standard. Questo modello, spesso paragonato alla Radeon RX 6500XT, ha molte più uscite, due HDMI 2.1 e tre DisplayPort 1.4. Le schede grafiche basate su AMD Navi 24 sono limitate a una per ciascuna uscita sia sui modelli di gioco che su workstation. E parlando di RX 6500XT, questo non è il primo modello TUF a doppia ventola basato su un’architettura moderna, l’azienda ha già lanciato la sua scheda Navi 24 qualche settimana fa.

RTX 3050 TUF: ancora nessuna finestra di lancio

ASUS ha lanciato due schede RTX 3050, una è un’edizione OC con boost clock di 1845 MHz (1875 MHz con il software ASUS GPU Tweak) e una SKU non OC con clock rispettivamente di 1770/1807 MHz. Inoltre, entrambe le schede sono dotate di funzionalità dual-BIOS, con preimpostazioni Quiet o Gaming.

ASUS non ha ancora confermato la data di lancio della sua nuova serie RTX 3050 TUF. Non siamo stati nemmeno in grado di trovare alcun elenco di rivenditori.

