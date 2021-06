Migliori siti per scaricare musica gratis | Giugno 2021

Scopriamo insieme quali sono i migliori siti per scaricare musica gratis in formato MP3 ed in sicurezza

Tutti gli appassionati di musica desiderano ascoltare i propri brani preferiti sui comuni dispositivi offerti dal mercato, ma molto spesso ci si trova davanti al problema di dover individuare il sito Web più efficiente ed affidabile, per evitare di perdere tempo e soprattutto non beccare virus, i quali potrebbero danneggiare seriamente i computer. Se anche tu sei alla ricerca di un modo che illustri come scaricare musica MP3 gratis, sei capitato nel posto giusto al momento giusto, in quanto stiamo per analizzare quali sono i migliori siti che consentono di farlo. Detto questo, non ci resta altro che proseguire! Buon divertimento!

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo dei siti presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo. Sottolineiamo che il download di contenuti protetti da copyright è illegale: la pirateria è un reato.

Solo il meglio in questa classifica!

Di seguito è riportata la lista dei migliori siti Internet che offrono numerosi modi relativi a come scaricare musica MP3 gratis. Abbiamo testato per voi diversi siti, eliminando dalla nostra classifica sia quelli pericolosi, portatori di virus, trojan e malware, che quelli non funzionanti. Se ci dovesse essere qualche problema o link non più funzionante, vi invitiamo a segnalarcelo e restiamo a vostra disposizione tramite il box commenti in basso.

Inoltre, per ogni sito vi spiegheremo quali fasi seguire per riuscire a trovare i brani che state cercando. A questo punto analizziamo in dettaglio la classifica!

Il primo dei migliori siti per scaricare musica gratis è Bee MP3

Bee MP3 è tra i migliori siti per scaricare musica gratis: si tratta di un motore di ricerca, caratterizzato da un’opportuna barra al centro della pagina, in cui è possibile digitare il titolo della canzone desiderata e l’autore. Premendo il tasto “Search”, potrai quindi dar via alla ricerca. Per accedere al sito, clicca qui.

Una volta individuato il brano, dovrai selezionare “Proceed to download” per effettuare l’operazione. Altra cosa da tenere a mente è che spesso è disponibile anche il tasto “Play”, visualizzabile dopo aver pigiato sul nome della canzone: in tal modo potrai ascoltarla anche senza scaricarla!

Il secondo dei migliori siti per scaricare musica gratis è MP3Juices

Un altro sito molto interessante da cui poter scaricare musica MP3 gratis è MP3Juices: dopo aver aperto la pagina, basterà soltanto digitare le parole chiave del brano musicale desiderato nell’apposita area di ricerca, dopodiché bisognerà premere sul tasto con il logo della lente d’ingrandimento. Volendo, è possibile gestire siti e servizi Web ausiliari, mediante il tasto “Manage Sources”.

Completata la ricerca, dovrai individuare il file nella lista fornita, cliccare sulla voce “Download” e confermare su “Download MP3”. Anche qui, come nel caso precedente, è possibile ascoltare il brano, premendo il tasto “Play”.

Il terzo dei migliori siti per scaricare musica gratis è MP3.com

Proseguendo nella nostra classifica dei migliori siti per scaricare musica MP3 gratis, troviamo MP3.com, raggiungibile cliccando qui. C’è da dire che però non è possibile effettuare il download di qualsiasi brano musicale, ma solo delle migliori hit del momento. Una volta collegato alla pagina, seleziona il link “How to Download the Best Albums of 2018”, nella sezone “Free Music”, quindi segui le istruzioni fornite.

Ti ricordiamo che MP3.com è un sito molto curato e in continuo aggiornamento, contenente news riguardanti il mondo della musica.

Il quarto dei migliori siti per scaricare musica gratis è Free Music Archive

Altro sito Web da considerare è senza ombra di dubbio Free Music Archive, un portale pieno di brani musicali da poter scaricare e riprodurre online. Per collegarti, clicca qui, dopodiché puoi cercare le tue canzoni preferite spostando il cursore del mouse sulla categoria “Genres”, ovvero “Generi”, in modo da selezionare quello che fa al caso tuo. Fatto ciò, individua il brano nella lista, quindi clicca sull’icona con la freccia verso il basso, che rappresenta il tasto per il download. Inoltre, prima di scaricare sul tuo PC, puoi sempre ascoltare qualsiasi brano pigiando sul tasto “Play”, situato alla sinistra del titolo.

Un altro strumento di ricerca che può tornarti utile è “Charts”, posto alla destra di “Genres”: in tal caso potrai visualizzare le classifiche dei brani musicali, ordinate per ultima settimana (Past Week), ultimo mese (Past Month) e migliori in assoluto (All Time).

Il quinto dei migliori siti per scaricare musica gratis è Sound Cloud

Nella nostra classifica dei migliori siti Web per scaricare musica gratis è doveroso riportare Sound Cloud, raggiungibile a questo link. Va sottolineato che si tratta di una pagina sulla quale molti artisti condividono le proprie opere, riproducibili online, ma non tutte possono essere scaricate. Inoltre, è possibile trovare remix di brani famosi.

Per navigare sulla pagina, seleziona il tasto “Esplora le playlist di tendenza”, in modo da accedere alla classifica dei migliori brani musicali del momento, suddivisi per genere (Party, Relax, Allenamento, In Primo Piano, Top 50). Di conseguenza, pigia su quella che ti interessa particolarmente, individua il brano desiderato, quindi premi i tasti “Play”, per ascoltarlo, e, se disponibile, “Download” per scaricarlo sul tuo PC.

In alternativa, puoi utilizzare l’apposita barra di ricerca, posta nella home, per scrivere direttamente il brano e l’artista che ti interessano.

Il sesto dei migliori siti per scaricare musica gratis è ccMixter

Se ciò che cerchi è un brano musicale remix, il sito più adatto è ccMixter, che puoi visualizzare cliccando qui. In questa pagina, infatti, sono presenti numerosi file sotto licenza Creative Commons.

Per trovare il brano che desideri, per prima cosa ti consigliamo di utilizzare la classica barra di ricerca, situata in alto a destra della schermata, quindi digita le parole chiave e premi sulla lente d’ingrandimento. In alternativa, puoi cliccare sul tasto “tag search”, in modo da accedere ad una classifica che può essere filtrata per genere, strumento e stile musicale. Una volta trovato ciò che cerchi, puoi sia riprodurlo online che scaricarlo sul PC, pigiando i tasti opportuni, rispettivamente di colore azzurro e arancio.

Il settimo dei migliori siti per scaricare musica gratis è Archive.org

Infine, nella nostra classifica bisogna aggiungere un sito Web che merita tutta la nostra attenzione: si tratta di Archive.org, reperibile a questa pagina. Si tratta di un sito che non consente di scaricare MP3 gratis, ma va menzionato per i numerosi contenuti multimediali che offre agli utenti. Ad esempio, cliccando sulla voce “Live Music Archive” è possibile accedere a brani musicali relativi a concerti di ogni genere, mentre la sezione “Stream-only” consente di giocare in streaming a videogames appartenenti agli anni ’90, come “Il Re Leone” e “Aladdin”, e non più trovabili in commercio.

La classifica termina qui!

Al momento sono pochi i siti web che offrono il download gratuito e sicuro di brani musicali, ma siamo in continua ricerca per far sì che questa lista sia sempre più lunga!

Appuntamento al prossimo mese!

Ricordiamo che questa guida sarà aggiornata a cadenza mensile, per cui tornate a trovarci! E continuate a seguirci su tuttoteK per altre preziose guide, come quella ai migliori siti streaming gratis senza registrazione.