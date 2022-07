Vodafone Easy Control è l’offerta ideale per tutti i tuoi device domestici

Easy Control di Vodafone, il servizio che consente di avere sempre sotto controllo i propri dispositivi digitali, e di ricevere le notifiche in tempo reale

Oggi in una casa sono presenti moltissimi dispositivi che richiedono la presenza di una Sim, basti pensare agli impianti di domotica, ai sistemi di allarme e di videosorveglianza, alle caldaie con controllo remoto, e a qualsiasi altro apparecchio che necessiti di una connessione.

Per rispondere a questa esigenza, Vodafone ha creato un’offerta specifica: si tratta di Easy Control, il servizio che consente di avere sempre sotto controllo i propri dispositivi digitali, e di ricevere le notifiche in tempo reale, ad un costo molto conveniente.

Sicurezza, efficienza e velocità con Easy Control di Vodafone

Easy Control di Vodafone è l’offerta per allarmi studiata appositamente per chi ha bisogno di una Sim dati da inserire nei device domestici, con la possibilità di navigare, ricevere e trasmettere dati. La Sim comprende 200 MB di traffico dati, usufruibile sulla rete 4G di Vodafone, oltre a 50 minuti di chiamate vocali verso tutti i numeri nazionali e 100 sms, con rinnovo mensile.

Diversamente da quanto avviene con le Sim tradizionali, la Sim che viene fornita con l’offerta Easy Control non ha scadenza, questo significa che non ci si deve preoccupare né temere eventuali dimenticanze. La Sim fornita con il servizio Easy Control può essere associata al proprio numero di telefono, in maniera tale da ricevere le notifiche in tempo reale via sms, tale abbinamento può essere effettuato anche con numeri gestiti da altri operatori, non necessariamente Vodafone.

Easy Control costa in totale 2 euro al mese, pagabili con carta di credito o con addebito su conto corrente, utilizzando Smart Pay. Al costo mensile si aggiungono due 5 euro per l’attivazione.

È possibile verificare il funzionamento e lo stato della Sim di Easy Control in qualsiasi momento, tramite l’applicazione dedicata, utile anche per controllare i consumi. Al servizio Easy Control si associa il piano tariffario Vodafone Life Connect, la cui tariffazione è di 29 centesimi / minuto per la linea voce e 29 centesimi per ogni sms o mms. Una volta terminati i 200 MB a disposizione per navigare mensilmente, è possibile comunque continuare al costo di 6 euro per ogni GB.

Easy Control consente di monitorare i propri device digitali con la massima semplicità e da qualsiasi luogo, considerando inoltre che la Sim funziona in tutti i paesi dell’Unione Europea. Ciò significa poter utilizzare i propri dispositivi anche in viaggio o durante le vacanze. La Sim che viene fornita con Easy Control funziona solo con i device domestici come sistemi di allarme, caldaie, impianti di domotica e sistemi di automazione, e tutti quei dispositivi che necessitano di un continuo monitoraggio. Mentre, al contrario, non può essere utilizzata con tablet o smartphone.

È possibile aggiungere a Easy Control il servizio Rete Sicura 2.0, che consente di tutelari i dati personali dai rischi che talvolta la navigazione può comportare: questo servizio ha un costo di soli 1,99 euro al mese ed offre un maggior livello di sicurezza.