Come sbloccare un iPhone bloccato dal proprietario? In questo articolo andremo a scoprire come fare seguendo tutti i passaggi

Hai acquistato un iPhone di seconda mano, solo per scoprire che lo schermo si apre con una notifica “iPhone bloccato dal proprietario”, il che significa che il dispositivo è bloccato dall’account iCloud di qualcun altro. Se non conosci l’ID Apple e la password, puoi contattare il precedente proprietario del telefono per sbloccare il blocco di attivazione da remoto. Ma cosa succede se non riesci a contattare il precedente proprietario? Non preoccuparti. Puoi comunque utilizzare uno strumento di sblocco iCloud di terze parti per bypassare il blocco di attivazione iCloud sul tuo iPhone o iPad.

Metodo 1: sbloccare iPhone bloccato direttamente con ID Apple e password

Di solito, nella parte inferiore della schermata “iPhone bloccato dal proprietario” viene richiesto di utilizzare il codice di accesso per sbloccare l’iPhone. Se conosci l’ID Apple e la password originali, puoi usare il codice di accesso del dispositivo per sbloccarlo. Quindi inserisci due volte il codice dello schermo dell’iPhone. Dopo che la verifica del sistema ha avuto successo, il tuo iPhone sarà svincolato dall’ID Apple e dalla password originali, in modo che tu possa sbloccare e abilitare il blocco. Successivamente, devi solo inserire il tuo nuovo ID Apple e la password per utilizzare normalmente il tuo iPhone.

Nota: se la versione iOS utilizzata dal tuo iPhone è troppo vecchia, potrebbe non essere sbloccato come sopra. Quindi continua a leggere nella sezione successiva.

Metodo 2: bypass il blocco attivazione di iCloud con AnyUnlock

Se non riesci a sbloccare il telefono con i metodi sopra indicati, ti consigliamo di utilizzare uno strumento professionale e affidabile per aggirare il blocco di attivazione di iCloud e non devi perdere AnyUnlock. Questo software è usato specialmente per rimuovere vari lucchetti/passcode comuni del sistema iOS e ha aiutato molti utenti che hanno dimenticato la password dell’ID Apple a sbloccare con successo l’iPhone/iPad bloccato. Può aiutarti a rimuovere l’account iCloud senza conoscere la password, quindi puoi cambiare account iCloud per goderti tutti i servizi e le funzioni di iPhone.

Sblocca vari passcode della schermata di blocco di iPhone, iPad o iPod touch, inclusi passcode a 4/6 cifre, riconoscimento delle impronte digitali e Face ID.

Rimuovi rapidamente l’ID Apple bloccato dai dispositivi iOS senza password.

È facile da usare e non richiede competenze tecniche.

Compatibile con tutti i dispositivi iOS, inclusi gli ultimi iPhone 14, iPhone 14 Pro ecc.

Segui i passaggi per aggirare il blocco di attivazione di iCloud:

Passo 1: Scarica e installa AnyUnlock sul tuo computer, seleziona la modalità “Bypassa blocco attivazione iCloud”.

Passo 2: Collega il tuo iPhone al computer con un cavo USB, fai clic per Iniziare Ora.

Passo 3: Scegli un metodo adatto per eseguire il jailbreak dell’iPhone. (Gli utenti Mac possono eseguire automaticamente il jailbreak nel software e gli utenti Windows possono seguire le istruzioni sul software). Al termine del jailbreak, fai clic su “Avanti”.

Passo 4: Quindi controlla le informazioni sul tuo dispositivo, tocca “Bypassa Ora”. Aspetta qualche minuto e vedrai la schermata di completamento.

iPhone bloccato da iCloud, ma questo metodo è più complicato, non molto amichevole per i principianti e non supporta tutti i modelli di iPhone.

Passo 1. Dopo aver inserito la scheda SIM nell’iPhone (potresti voler sapere come sbloccare la scheda SIM iPhone), apri le impostazioni, tocca l’opzione “Wi-Fi”, seleziona “Altre impostazioni WiFi”

Passo 2. Fai clic sull’icona “i”, seleziona “Configura DNS” > “Manuale” > “Aggiungi server”, quindi inserisci un nuovo DNS.

Passo 3. Inserisci il DNS della regione corrispondente, clicca Salva e torna dopo il completamento e scegli di unirti a questa rete.

Tips:

Stati Uniti: 104.154.51.7

Europa: 104.155.28.90

Asia: 104.155.220.58

Resto del mondo: 78.100.17.60

Metodo 4: contatta il proprietario per eliminare l’account iCloud

Se hai acquistato un iPhone di seconda mano, puoi anche rimuovere il blocco di attivazione iCloud contattando il precedente proprietario senza sapere l’ID Apple e la password originali dell’iPhone. Il precedente proprietario deve rimuovere il blocco di attivazione con i seguenti passaggi sul Web.

Passo 1. Vai su www.iCloud.com/find e inserisci il tuo ID Apple e la password.

Passo 2. Una volta effettuato l’accesso, fai clic su Tutti i dispositivi in ​​alto.

Passo 3. Seleziona il dispositivo che desideri rimuovere da iCloud, fai clic su Rimuovi dall’account.

Metodo 5: sbloccare iPhone bloccato utilizzando IMEI iPhone

Puoi anche sbloccare da remoto il tuo iPhone provando il codice IMEI su un sito come IMEIUNLOCKSIM. Dopo aver trovato IMEI dell’iPhone, seleziona il tuo modello di iPhone, digita il numero di serie/IMEI e fai clic su “Sblocca ora”.

Metodo 6: richiedi il supporto del servizio Apple

Se i metodi di cui sopra non funzionano, puoi chiedere supporto allo staff tecnico Apple o inviare una segnalazione del problema al sito Web ufficiale support.apple.com. Ma devi fornire la prova d’acquisto o il numero di serie.

Conclusione

In questo articolo, ti abbiamo mostrato principalmente come sbloccare l’iPhone bloccato da iCloud con sei metodi. Puoi scegliere un metodo adatto in base alla tua situazione per sbloccare il blocco iCloud su iPhone e bypassare il blocco attivazione iPad/iPhone. Ovviamente, utilizzare uno strumento di sblocco professionale: AnyUnlock è spesso la scelta migliore. Se hai qualche idea, lascia un messaggio e comunicacelo.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.