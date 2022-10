Streaming, le due tipologie e i vari usi che se ne fanno

Uno dei fenomeni molto apprezzati dagli utenti online riguarda lo streaming, ovvero la possibilità di fruire dei contenuti audio e video direttamente sul proprio dispositivo

La tecnologia oramai si è impossessata della nostra società e sempre più persone decidono di passare il proprio tempo con la testa sullo smartphone fissando lo schermo del pc per intrattenersi oppure per lavorare. Chiaramente sono gli effetti delle innovazioni tecnologiche di questi anni che hanno dato maggior benessere e comodità alle persone.

Uno dei fenomeni molto apprezzati dagli utenti online riguarda lo streaming, ovvero la possibilità di fruire dei contenuti audio e video direttamente sul proprio dispositivo. Sono moltissime le piattaforme che utilizzano questa tecnologia, come nel caso di quelle dedicate ai film, alla musica, ai videogiochi e nell’ultimo periodo anche ai casinò online. Quest’ultimi dopo aver lanciato la novità bonus benvenuto hanno deciso di ampliare i servizi introducendo il live dealer.

Ma quante tipologie di streaming troviamo? Soprattutto dove li troviamo nello specifico? Proviamo a dare una risposta!

On demand e in diretta, le due tipologie dello streaming

Quando si parla di streaming è naturale fare un po’ di confusione e fare di tutta l’erba un fascio. Precisiamo che esistono due tipologie: On demand e in diretta.

Online la parola “streaming” per molti acquisisce il significato di “Diretta” in ogni caso, ma in realtà non è propriamente così. In quanto abbiamo:

Streaming on demand, cioè contenuti audio e video che vengono immagazzinati in un server sotto forma di file. Qui l’utente può usufruirne in qualsiasi momento dei contenuti che più desidera in maniera gratuita oppure sottoscrivendo un abbonamento. È il caso di Netflix o Amazon Prime Video per i film, Spotify e Amazon Music come app di streaming. Anche le reti televisive si sono attrezzate per tale tecnologia, andando a istituire streaming on demand in cui recuperare le puntate dei programmi mandati in onda.

Streaming in diretta, ovvero è una trasmissione in tempo reale online. Certamente il processo dietro il quale si genera è molto più complesso, ma in molti casi si può notare un leggero ritardo tra il contenuto trasmesso dal vivo e quello che viene mostrato agli utenti che si aggira intorno ai 10 secondi. Questo servizio di diretta streaming è possibile trovarlo sulle principali piattaforme come Twitch e YouTube, piattaforme preferite dai content creator.

Gli ambiti in cui viene usato lo streaming

Fatta la dovuta precisazione sulla tipologia di streaming esistente online, vediamo adesso in quali ambiti esso è usato.

Live dealer

Una tipologia di diretta streaming che nell’ultimo periodo sta prendendo sempre più piede riguarda i casinò online, in particolar modo i live dealer. Questi nello specifico non sono altro che dirette nel quale il giocatore può interagire nel corso della partita, provando a battere gli altri avversari. La caratteristica risiede nel fatto che tutto si svolge dal vivo, con una persona in carne e ossa a dare le carte. Sono molto utili, in quanto riescono a dare un senso di realtà ad un mondo basato interamente sul digitale.

Film, serie tv e musica

Lo streaming, ovviamente, lo ritroviamo anche in tutti quei servizi di intrattenimento come film e musica. Sono famosissime le piattaforme che permettono all’utente di avere accesso a un catalogo immenso di contenuti come Netflix, Amazon Prime e Spotify. Queste sono solo tre, ma potremmo citarne tantissime altre. Basti sapere che non c’è bisogno più di scaricare un film o una canzone, adesso basta accedere al servizio e cercare ciò che si vuole, tutto è a portata di click!