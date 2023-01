Slot machine online: come scegliere le migliori

In questo pezzo di daremo qualche dritta su come scegliere le migliori Slot machine online per giocare nei casinò virtuali. Vediamo i dettagli insieme!

Le slot machine sono uno dei giochi più diffusioni nei casinò, sia fisici che online. In ogni sala giochi, anche la più piccola, troviamo delle slot machine. Con l’avvento dei casinò online la situazione non è cambiata o forse è migliorata. Troviamo moltissime slot machine online divertenti e con tante possibilità in più. Ma come riconoscere le migliori? Vi diamo noi alcuni consigli utili!

RTP: dovete conoscerlo!

L’RTP è il parametro più importante di ogni gioco d’azzardo. Si tratta del “Return to Player” ovvero la percentuale media dei soldi giocati che l’utente si ritroverà tasca alla fine. Si tratta di un dato medio, se siamo fortunati avremo un RTP positivo e quindi guadagneremo, se siamo sfortunati avremo un RTP negativo e quindi perderemo. Ma perché il valore medio è importante? più è elevato, più la probabilità di tornare a casa a mani vuote è bassa. In sostanza le slot che pagano di più sono quelle con RTP elevato. Assicuratevi di informarvi sull’RTP delle slot che volete utilizzare.

Slot machine online per neofiti ed esperti

Con l’avvento dei casinò online le slot sono diventate sempre più complesse. Possono presentare molti rulli – di solito ne troviamo da 3 a 5 nelle slot tradizionali – e le linee di vincita possono essere molteplici. Attenzione però: più linee di vincita non significa automaticamente più probabilità di vittoria, tuttavia può rendere più divertente il gioco. Se siete dei neofiti, il nostro consiglio è comunque di puntare su slot machine online semplici a 3 rulli perché più intuitive e con meno linee di pagamento. Se invece siete più ferrati, potete cercare slot con più di 3 rulli e giochi fuori dalla norma. Ad esempio nei giochi “Buy-A-Pay” la vincita sarà proporzionale alla puntata e per poter portare a casa il jackpot occorre fare una puntata massima.

L’occhio vuole la sua parte

Le slot machine online moderne vantano effetti grafici e sonori di grande qualità. Invece della classica riproduzione dei giochi cabinati che troviamo nei bar, oggi possiamo accedere a slot machine con caratteristiche di ogni genere. Ce ne sono davvero per ogni tema: dalla storia alla cultura di massa, lasciatevi trasportare in delle vere e proprie storie mentre giocate grazie ad effetti grafici e sonori. Tutto questo renderà il gioco più divertente e coinvolgente!

I bonus nelle slot machine online

Come spesso succede nei casinò online, spesso vengono offerti dei bonus ovvero la possibilità di avere del credito gratuito da spendere nei giochi. Nel caso delle slot, oltre che ai tradizionali bonus dei casinò online, esiste anche la possibilità di ricevere delle puntate gratuite. Quando scegliete una slot, tenete conto anche dei bonus che vengono offerti solitamente ai giocati perché possono essere molto utili!

La salute prima di tutto

La slot machine online, come tutti i giochi da casinò, possono essere insidiose e portare a delle patologie. Assicuratevi di utilizzare sempre dei giochi approvati da ADM che svolge dei controlli per assicurarsi che i gestori dei siti in cui si trovano le slot rispetto le indicazione per la prevenzione della ludopatia.

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!