Adler Entertaiment è lieta di annunciare l’arrivo nei cinema dal 9 giugno del thriller di sopravvivenza australiano Gold, e coglie l’occasione per rilasciare l’intrigante trailer italiano.

Uscito finalmente il trailer italiano di Gold, nuovo thriller di sopravvivenza con protagonisti Zac Efron ed Anthony Heyes, che si è occupato anche di regia e sceneggiatura. Nel cast anche Susie Porter

Adler Entertaiment annuncia che la pellicola australiana arriverà nei cinema a partire dal 9 giugno.

La trama

In un futuro non troppo lontano, due vagabondi che, viaggiando attraverso il deserto s’imbattono in una pepita d’oro di incredibili dimensioni, la più grande mai rinvenuta.

I due iniziano ad immaginare quale vita lussuosa potrebbero mai condurre e ben presto vengono accecati dalla sterminata ricchezza che hanno tra le mani, così mentre uno dei due si mette in viaggio per cercare l’attrezzatura necessaria a poterla dissotterrare, l’altro rimane a controllarla ed ad aspettarlo.

Quest’ultimo dovrà affrontare il clima rigido del deserto e dovrà difendersi da innumerevoli altri pericoli, costituiti da lupi, cani randagi e misteriosi intrusi.

Mentre lotta per la sua sopravvivenza si fa strada in lui in pensiero di essere rimasto solo.

Le riprese

Zac Efron apparirà particolarmente provato dalle sfide che il suo personaggio dovrà fronteggiare nel corso del film. Lo stesso attore ha dichiarato che è stata una delle prove lavorative più dure che abbia mai dovuto affrontare.

La lavorazione stessa di Gold è stata molto impegnativa, infatti le tempeste di sabbia sono tutte realmente accadute durante le riprese. La troupe e il cast hanno sofferto il caldo del deserto e hanno dovuto usare una gran quantità di crema protettiva.

