Telefono robusto ultra sottile, IIIF150 anticipa il lancio di B2 Pro

In questo articolo dedicato andremo a scoprire tutti i dettagli d B2Pro, il telefono robusto ma Ultra Sottile

Il leader del marchio di telefoni robusti ultrasottili, IIIF150, dovrebbe lanciare il suo nuovo prodotto della linea B2, B2 Pro, durante i saldi annuali IIIF150 2023, che si terranno dall’11 novembre al 17 novembre (PST). Quest’anno, IIIF150 ha riscosso un grande successo sul mercato in B2 e B2 Ultra. Per quanto riguarda la posizione centrale, ecco cosa aspettarci da B2 Pro.

Ultra sottile, sempre

I telefoni robusti IIIF150 sono sempre i più sottili tra i loro rivali nella stessa configurazione. B2 Pro, con uno spessore di 14,9 mm, con eccellenza, precisione, affidabilità e innovazione. Portando una batteria da 10000 mAh, non è facile costruire un corpo snello. Lo abbiamo fatto, tuttavia, senza sacrificare alcuna prestazione impegnativa, offrendoti comunque una sensazione ultrasottile. Il telefono è progettato in stile meccanico sportivo ed è disponibile in due versioni, denominate PolarNight e SunLight.

Più duro e più duro

I telefoni comunemente robusti sono certificati IP68, IP69K e MIL-STD-810H. IIIF150 alza lo standard, resistendo a cadute fino a 1,8 metri e resistenza all’acqua fino a 6 metri per 24 ore. Non sacrificano alcuna robustezza per il design ultra sottile.

Eseguire senza problemi

IIIF150 B2 Pro è alimentato da MediaTek Helio G99, un processore a livello di 6 nm che offre un funzionamento più fluido, un’acquisizione più nitida, una maggiore efficienza energetica e una connessione più affidabile. Il chipset ha 2 core ARM Cortex-A76 con clock fino a 2,2 GHz e 6 core ARM Cortex-A55 con clock fino a 2 GHz. La GPU è la solita Mali-G52 con due core. È abbinato a 12 GB di RAM più 12 GB di RAM di estensione virtuale e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 2 TB tramite una scheda microSD.

Immagini all’aperto

L’imaging esterno diurno e notturno è costituito da un sensore principale da 108 megapixel, uno sparatutto per la visione notturna da 24 megapixel. Rispetto all’ultima generazione, B2 Ultra ha migliorato il proprio algoritmo nella fotografia anti-shake e in condizioni di scarsa illuminazione. B2 Ultra può essere utilizzata anche come fotocamera subacquea. Per i selfie, stai lavorando con un sensore da 32 megapixel. Ciò consente il Face Unlock basato su software, ma è incluso anche uno scanner di impronte digitali montato lateralmente per gli sblocchi biometrici.

Caratteristiche principali del B2 Pro

Memoria

RAM: 12GB LPDDR4X

RAM estesa: 12 GB

Memoria: 256 GB UFS2.2

Micro SD: fino a 2 TB

Processore

Chipset: MediaTek Helio G99

CPU: Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 e 6×2,0 GHz Cortex-A55)

GPU: braccio Mali-G57 MC2

Telecamera

Fotocamera principale: 108 MP, F/1,88

Visione notturna: 24MP, F/2.0

Fotocamera frontale: 32MP, F/2.0

Batteria: 10000 mAh

Display: 6,8″; Risoluzione 2460×1080 pixel; Frequenza di aggiornamento 120Hz, Punch-Hole, Gorilla Glass

Sistema operativo: Android 13

Dimensioni: 81,8 X 176,4 X 14,9 mm

Peso: 349 g

Durata: IP68, IP69k, STD-810H

dove comprare

Prezzo promozionale del negozio ufficiale AliExpress: IIIF150 B2 PRO $ 145,00

Prezzo originale: $ 299,00

Codice: ZHLP45SBV0TL

Orario del codice: dall’11 al 17 novembre PST

Non perdere i saldi annuali IIIF150 2023, che si terranno dall’11 al 17 novembre (PST). Questa è la tua occasione per aggiudicarti incredibili affari su smartphone robusti che offrono durabilità, innovazione e funzionalità ad alte prestazioni. Che tu stia cercando il sottile e potente B2 Pro, la rivoluzionaria serie B2, la capacità di imaging termico di Raptor o il design ultrasottile di Air1 Ultra+, IIIF150 è quello che fa per te.

Approfitta dell’esclusivo CODICE(ZHLP45SBV0TL)durante il periodo promozionale per usufruire di sconti migliori di qualsiasi offerta precedente di quest’anno. IIIF150 continua a guidare il mercato nel design dei telefoni robusti e il loro impegno per l’eccellenza e l’innovazione è evidente nella loro linea di prodotti. Scopri la robustezza e la raffinatezza dei telefoni IIIF150 e abbraccia i grandi spazi aperti con sicurezza.

Visita il negozio ufficiale IIIF150, sfrutta al massimo questa vendita annuale e aggiorna il tuo dispositivo intelligente per esterni a prezzi imbattibili. Acquista ora e sperimenta l’affidabilità e la precisione che IIIF150 ha da offrire. Per ulteriori novità e aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.