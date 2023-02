Piattaforme di gioco tra sicurezza e offerta: come scegliere

Scegliere un casinò online non è solo questione di bonus e selezione dei giochi, ma si devono considerare altri aspetti importanti, incluso il fattore affidabilità

La scelta di una piattaforma di gioco, soprattutto per i meno esperti, ma anche per i giocatori abituali, richiede di tenere a mente vari fattori, basati su criteri che includono sì l’offerta, ma anche tutte le variabili connesse alla sicurezza dell’utente. In Rete, facendo un semplice search, si trovano infatti centinaia di opzioni, ma non sempre quelle più indicizzate corrispondono ai migliori casinò online, che siano operatori storici o nuovi arrivati nel comparto.

Il punto di partenza, che corrisponde al requisito base di ogni piattaforma di gioco, è la legalità, tenendo conto che il web non seleziona alla base gli operatori autorizzati da quelli non autorizzati. Se ci si vuole orientare, dunque, si può consultare uno dei tanti siti di comparazione dei casinò online presenti su Internet, che mettono a confronto i concessionari legali. In ogni caso è sempre meglio essere informati in prima persona, per essere un giocatore pienamente consapevole e responsabile.

La licenza ADM: il requisito base

La licenza di ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, assicura che un casinò online sia autorizzato ad offrire giochi in Italia. Il numero di concessione consiste in 5 cifre, assegnate da ADM e deve essere visibile nel sito, almeno in homepage. Spesso l’indicazione di regolare licenza è affiancata dal logo dell’Agenzia, ex AAMS, che ad oggi è rappresentato da un mezzo timone tricolore. Le piattaforme ADM che ottengono la licenza sono sicure perché dotate di certificati di crittografia (SSL) e dunque il loro dominio, alla barra degli indirizzi, comincia per “HTTPS”, ha accanto un lucchetto verde, e termina con “.it”.

Anche se straniere, infatti, le aziende che vogliono operare in Italia devono avere indirizzo del sito che termina con “.it”. Se un concessionario è straniero, e legale nel proprio paese (si veda Malta o la Svizzera), non può comunque offrire giochi nel territorio italiano senza passare da ADM, che opera per conto dello Stato. Se si avesse un qualsiasi dubbio, il sito dell’Agenzia ha una sezione dove è pubblicata la lista aggiornata dei concessionari con regolare licenza.

Una piattaforma a prova di navigazione

La piattaforma di gioco è chiamata SGAD, ed è oggetto di controlli da parte degli Organismi di Verifica, enti incaricati da ADM per il rilascio del certificato di conformità. Perché è importante che la piattaforma di gioco sia ottimale? Prima di tutto la navigabilità, a partire dall’interfaccia, da browser o da mobile, garantisce che l’utente possa interagire in modo agevole con l’operatore, valutare la sua offerta, ma anche i metodi di pagamento, il catalogo, e così via. In secondo luogo una piattaforma, ben ottimizzata anche per la navigazione da mobile, consente un gioco fluido e senza intoppi, ma anche la possibilità di poter contattare l’help desk in caso di bisogno.

A questo proposito, un buon servizio clienti è quello attivo 24 ore su 24, contattabile tramite la mail ma ancora meglio se erogato attraverso strumenti di messaggistica istantanea, e dunque in modalità “live chat”. Una piattaforma sicura e affidabile, dalla struttura al catalogo dei giochi, è sempre sviluppata da software house prestigiose. Le partnership con gli sviluppatori spesso sono esposte sul sito dal concessionario, e costituiscono un motivo di garanzia.

Prelievi e depositi: il range di scelta

La sicurezza delle transazioni è fondamentale per considerare un casinò online pienamente sicuro.Oltre ai già menzionati protocolli crittografici, il concessionario deve assicurare all’utente una gamma di selezione dei metodi di deposito e prelievo che venga incontro alle sue esigenze. Fondamentale, in questo senso, è che i sistemi di deposito e prelievo siano sicuri.

Il bonifico e le carte di credito e debito dei circuiti VISA, Mastercard e Maestro, le prepagate come Postepay, i wallet come PayPal, Skrill, Neteller, ma anche sistemi come Paysafecard non possono mancare. Ogni utente sceglie in base alla propria disponibilità, tenendo anche a mente che, da metodo a metodo, cambiano tempistiche e costi di commissione.

Il fattore RNG e la casualità dei risultati

Si sarà sentito parlare di fattore RNG: il Random Number Generator altro non è che un Generatore Casuale di Numeri, che assicura la trasparenza e la casualità dei risultati nei giochi, nonché, di conseguenza, l’imparzialità. Perché questo accada – chiaramente si parla dei giochi che non prevedono abilità, dalle slot machine ai quick games – i provider si devono assicurare che i giochi siano impenetrabili, e dunque che non possano essere manomessi da terzi: è questione di cybersecurity.

Come si vede, a parte la qualità del titolo a livello grafico, software house come Microgaming, Playtech e NetEnt – per citare alcune tra le più famose – si occupano anche del fattore sicurezza, fondamentale per chi vuole giocare ai casinò legali online.

I bonus e i requisiti di puntata

I bonus rappresentano uno degli aspetti a cui gli utenti prestano maggiore attenzione. La scelta dipende dal tipo di giocatore: quelli senza deposito sono crediti gratuiti rilasciati alla registrazione per provare i giochi, e quindi non richiedono di essere titolari di un conto, ma è comunque necessaria la maggiore età. I bonus di benvenuto servono ad accogliere i nuovi registrati e spesso si riscattano inserendo l’apposito codice, per ricevere vantaggi come free spin, ovvero giri gratis sulle slot, oppure un extra in soldi veri da spendere nei titoli del palinsesto. I bonus possono riservare anche vantaggi ai clienti VIP, e dunque ai giocatori più navigati, ma in tutti i casi è necessario prestare attenzione a vari fattori.

Prima di tutto vanno valutati la scadenza dei bonus e la selezione dei giochi: spesso è l’operatore a decidere su quali titoli determinati bonus sono validi. Anche il rollover, o requisito di puntata, è un aspetto importante: espresso dal segno “x” seguito da un numero, questo fattore indica quante volte è necessario giocare perché il bonus sia successivamente prelevabile. I concessionari seri e affidabili specificano tutte queste variabili nei termini e condizioni dell’offerta: è un fatto di trasparenza.

Il payout: quanto paga un casinò?

Anche il payout è un aspetto considerato importante da molti giocatori, per effettuare la scelta finale di un casinò online su cui puntare. Il payout è un termine che esprime il valore in soldi restituito ai giocatori, a partire dalla somma delle puntate. Questo valore viene espresso in percentuale: un payout del 90% sta a significare che su un totale di 1000 euro spesi, 900 sono restituiti ai giocatori in forma di vincite.

Abbiamo dunque descritto il fattore RTP, o Return to Player, (Ritorno al Giocatore), che viene calcolato sulla restituzione media in vincite in un mese da parte di un determinato casinò. Questo fattore è oggetto di verifica da parte di agenzie come eCogra, e si può dunque considerare una stima veritiera. Di solito, per le slot machine, il payout è superiore al 90%, ma il valore medio è di qualche punto superiore, ovvero intorno al 95%.

Palinsesto live e offerta mobile

I giocatori più “tecnologici” possono scegliere una piattaforma anche in base alla tipologia dei giochi. Oltre a quelli tradizionali, ultimamente vanno per la maggiore i Quick Games e i tavoli live, con croupier virtuali in carne e ossa e ad alta interattività, sia per il BlackJack che per il Poker, ma anche per le roulette, da quella Europea a quella Americana. Anche in questo caso la software house sviluppatrice svolge un ruolo determinante, proprio perché la fluidità è essenziale in questa tipologia di gioco.

Lo stesso vale per l’offerta mobile: sia che sia presente un’app nativa, sia che la navigazione da smartphone avvenga via web app, è importante che l’interfaccia grafica sia chiara, e che i tempi di caricamento siano veloci. La user experience è fondamentale, per i neofiti del gioco ma anche per chi punta con regolarità. Il consiglio, in ogni caso, è sempre quello di seguire il buon senso e un criterio di responsabilità, con un occhio alla gestione del budget.

