L’ultima frontiera del gaming: i giochi in realtà mista

Da Squid Game ai casinò online, il presente della filiera del gioco è quello che guarda all’unione tra Realtà Virtuale e realtà vera e propria, un mix unico per creare nuove opportunità di interazione e di espansione per il settore del gaming

Si chiama Realtà Mista, ma detta in inglese ha tutto un altro sapore: Mixed Reality, anche nota con la sigla MR. È questa l’ultima frontiera della grande filiera del gaming, un’industria che ha unito le sue sorti a quelle della tecnologia, del digitale, dello sviluppo. Da questa alleanza è arrivata proprio la nuova prospettiva che unisce il mondo reale e quello virtuale, permettendo la creazione di nuovi spazi e la coesistenza in tempo reale di persone fisiche e digitali.

Per farlo servono strumenti tecnici, ovviamente, come ad esempio le lenti Microsoft HoloLens, un vero e proprio computer olografico completamente autonomo, oppure Oculus Quest 2, che consente anche il tracciamento delle proprie mani e la digitalizzazione dei movimenti in tempo reale. Ma il progresso non si ferma qui e unisce anche settori diversi.

Il caso di Squid Game

Una delle ultime novità dei giochi in Mixed Reality è quella che viene dalla SandBox VR, azienda statunitense che promette di pubblicare entro fine anno il videogame legato alla famosissima serie tv Netfflix “Squid Game”.

“La nostra missione – ha spiegato Steve Zhao, CEO dell’azienda – è far incontrare le persone attraverso esperienze immersive di livello mondiale. Cosa potrebbe essere più adatto di ‘Squid Game’, la serie televisiva più condivisa e discussa degli ultimi anni? È un’opportunità incredibile collaborare con Netflix per dare a questi fan la possibilità di trasportarsi nel mondo della serie”.

Secondo Sandbox VR, l’idea alla base del gioco in realtà virtuale è quella di offrire un senso di realismo ancora maggiore rispetto alla serie. E per farlo, il gioco utilizzerà la motion tracker per consentire ai giocatori di spostarsi all’interno della location virtuale. In questo modo, si avrà la sensazione di essere veramente dentro al gioco e di poter interagire con l’ambiente circostante. Ma non è tutto.

Sandbox VR ha anche annunciato l’utilizzo della bHaptic TactSuit, una tuta tattile in grado di far sentire al giocatore sensazioni fisiche. In questo modo, il giocatore potrà sentire sulla propria pelle le conseguenze delle proprie azioni all’interno del gioco, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Un realismo ancora maggiore rispetto a quanto succede nella serie, con un aspetto da non sottovalutare: il brivido di giocare senza il rischio di morire davvero.

Casinò online in VR

Ma per guardare il futuro del gaming non serve andare lontano, tra Corea e Stati Uniti, ma basta restare in patria. La Realtà Aumentata applicata al gioco è in fase di test e potrebbe contribuire ad aumentare l’attuale offerta dei casinò online italiani, creando un ambiente simulato ma allo stesso tempo in grado di trasmettere agli utenti sensazioni uniche, iperrealistiche. Grazie all’utilizzo di auricolari e software particolari, infatti, gli utenti potranno interagire tra di loro come se stessero realmente in un casinò. Questo potrebbe rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente e divertente, migliorando la fidelizzazione dei clienti e la reputazione dei medesimi casinò online.

Inoltre, la realtà aumentata potrebbe essere utilizzata per offrire un’esperienza di gioco più sicura e responsabile. Ad esempio, un casinò online potrebbe utilizzare la realtà aumentata per monitorare il comportamento dei giocatori e fornire consigli di gioco responsabile in tempo reale. Una nuova frontiera del gaming, ovviamente, ma anche un nuovo modo di passare il tempo libero e di divertirsi. Unendo la realtà di tutti giorni a quella virtuale.

Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo tech e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttoteK. Ciao, e a presto!