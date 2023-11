La rete 5G in Italia: quali sono le caratteristiche principali

La rete 5G è la quinta generazione di reti mobili, che si basa su una tecnologia più avanzata rispetto alle reti 4G, 3G e 2G

La rete 5G offre una serie di vantaggi rispetto alle reti precedenti, tra cui velocità di connessione più elevate, latenza inferiore e maggiore capacità.

Che cos’è la rete 5G e come funziona

La rete 5G , acronimo di 5th Generation, utilizza onde radio a frequenze più elevate rispetto alle reti precedenti, che consentono di trasmettere più dati in un periodo di tempo più breve. Difatti questa tecnologia, nota anche come quinta generazione di reti mobili, rappresenta un avanzato sistema di connettività progettato per offrire prestazioni superiori in velocità, latenza ed efficienza energetica.

La sua introduzione sul suolo italiano ha avuto inizio nel 2019 con Vodafone, che si è distinto come il pioniere nel fornire questa innovativa infrastruttura nelle sue proposte di servizi di connettività mobile.

La rete 5G utilizza anche una serie di nuove tecnologie, tra cui il beamforming, che consente di indirizzare il segnale radio verso i dispositivi specifici, e la MIMO, che consente di trasmettere dati su più antenne contemporaneamente.

Inoltre questa rete utilizza una serie di celle, che sono più piccole e più dense rispetto alle celle delle reti precedenti. Le celle 5G sono posizionate a distanze più ravvicinate, il che consente di fornire una copertura più uniforme e una velocità di connessione più elevata.

Quali sono le caratteristiche principali del 5G?

Le caratteristiche principali della rete 5G sono:

Velocità di connessione più elevate : la rete 5G offre velocità di connessione fino a 10 Gbps, che sono 100 volte superiori a quelle delle reti 4G:

: la rete 5G offre velocità di connessione fino a 10 Gbps, che sono 100 volte superiori a quelle delle reti 4G: Latenza inferiore : la rete 5G offre una latenza inferiore a 1 millisecondo, che è necessaria per applicazioni come la realtà virtuale e la realtà aumentata;

: la rete 5G offre una latenza inferiore a 1 millisecondo, che è necessaria per applicazioni come la realtà virtuale e la realtà aumentata; Frequenza : mentre la rete 4G opera a una frequenza di 6 GHz, le reti 5G utilizzano principalmente frequenze comprese tra 30 e 300 GHz. La frequenza, essendo un’onda elettromagnetica, si propaga a un ritmo costante. Un parametro più elevato (quindi un numero di GHz maggiore) si traduce in prestazioni di rete ottimali e trasmissione veloce dei dati;

: mentre la rete 4G opera a una frequenza di 6 GHz, le reti 5G utilizzano principalmente frequenze comprese tra 30 e 300 GHz. La frequenza, essendo un’onda elettromagnetica, si propaga a un ritmo costante. Un parametro più elevato (quindi un numero di GHz maggiore) si traduce in prestazioni di rete ottimali e trasmissione veloce dei dati; Lunghezza d’onda : a differenza della rete 4G con onde lunghe, il 5G presenta onde più corte. Le onde corte consentono una connessione su lunghe distanze, sfruttando infrastrutture con una frequenza di trasmissione dati molto elevata. Inoltre, la lunghezza d’onda e la frequenza sono inversamente proporzionali, quindi all’aumentare della frequenza, la lunghezza d’onda si riduce;

: a differenza della rete 4G con onde lunghe, il 5G presenta onde più corte. Le onde corte consentono una connessione su lunghe distanze, sfruttando infrastrutture con una frequenza di trasmissione dati molto elevata. Inoltre, la lunghezza d’onda e la frequenza sono inversamente proporzionali, quindi all’aumentare della frequenza, la lunghezza d’onda si riduce; Maggiore capacità: la rete 5G offre una capacità maggiore rispetto alle reti precedenti, che consente di supportare un numero maggiore di dispositivi contemporaneamente.

Vantaggi del 5G

I vantaggi della rete 5G sono molteplici, tra cui:

Migliore esperienza di navigazione : la rete 5G consente di navigare in internet, scaricare file e guardare video in streaming in modo più rapido e fluido;

: la rete 5G consente di navigare in internet, scaricare file e guardare video in streaming in modo più rapido e fluido; Nuove applicazioni : la rete 5G consente lo sviluppo di nuove applicazioni, come la realtà virtuale, la realtà aumentata e l’Internet of Things;

: la rete 5G consente lo sviluppo di nuove applicazioni, come la realtà virtuale, la realtà aumentata e l’Internet of Things; Maggiore efficienza energetica: la rete 5G è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle reti precedenti.

La rete 5G in Italia: in che direzione stiamo andando

Dal 2019, le compagnie telefoniche hanno iniziato a implementare l’infrastruttura per il 5G in Italia. Attualmente, le principali città del paese sono coperte dalla rete 5G, ma i centri più piccoli presentano sfide strutturali che rendono difficile l’installazione delle necessarie infrastrutture.

Il pioniere nell’offrire questo servizio in Italia è stato Vodafone, che ha introdotto la connessione di quinta generazione inizialmente nelle principali città come Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna, per poi estendersi anche ad altre località.

Al successo di Vodafone sono seguiti molti altri operatori di telefonia, tra cui TIM, WindTre, Fastweb e Iliad. Oltre a commercializzare la rete 5G attraverso le offerte di telefonia mobile, questi grandi operatori hanno avviato vari progetti in tutta Italia per esplorarne le applicazioni in diversi settori.