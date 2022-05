Gomorra – Stagione finale è in arrivo in Blu-Ray e DVD

Dopo essere terminata a dicembre 2021, Gomorra – Stagione finale approderà in formato Blu-Ray e DVD il prossimo 19 maggio

Gomorra – Stagione Finale è l’atto conclusivo del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Genny Savastano e Ciro Di Marzio sono giunti alla resa dei conti, ma la loro storia resta per sempre con noi grazie al prodotto home video. I protagonisti della serie, interpretati da Salvatore Esposito e Marco D’Amore, ci accompagnano in questo ultimo capitolo ricco di azione e colpi di scena. La quinta stagione di Gomorra arriva in Dvd e Blu-Ray a partire dal 19 maggio, con oltre un’ora di contenuti speciali per scoprire i dietro le quinte ed i personaggi – vecchi e nuovi.

La trama | Gomorra – Stagione finale

La trama di questa quinta stagione fa seguito sia alle vicende della precedente, sia al film de L’Immortale, con protagonista il presunto scomparso Ciro Di Marzio. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a tornare in azione per ristabilire l’ordine. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

I dieci episodi di Gomorra – Stagione finale, girati fra Napoli, Riga e Roma, sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. A completare il team di scrittura, Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. Marco D’Amore, oltre che protagonista nel ruolo di Ciro assieme Salvatore Esposito (Genny Savastano) è anche regista assieme a Claudio Cupellini, ruolo che aveva già svolto in due episodi della quarta stagione della serie e nel film campione d’incassi L’Immortale, ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione.

Gomorra – Stagione Finale approda ora in Dvd e Blu-Ray insieme a Universal Pictures Home Entertainment, a partire dal prossimo 19 maggio, per rivivere le vicende di Genny, Ciro e di nuovi e vecchi personaggi in lotta per il potere.

