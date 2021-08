Investire in Bitcoin: ecco come evitare le truffe

Il Bitcoin è davvero un metodo che consente di investire in modo sicuro ed affidabile? Una delle domande più frequenti degli utenti

Come ormai molti di voi già sapranno, il Bitcoin è una criptovaluta che è al centro di diverse attività finanziarie, le quali possono essere particolarmente fruttuose. Ma è davvero un metodo che consente di investire in modo sicuro ed affidabile? Questa è una delle domande più frequenti che gli utenti si pongono costantemente, soprattutto i meno esperti.

È fondamentale per un buon investitore saper riconoscere qualsiasi tipo di truffa, eliminando così i rischi e finalizzando l’investimento con attenzione ed intelligenza. Per i più esperti del settore risulta sicuramente più facile riuscire a riconoscere possibili truffe, ma per gli utenti poco esperti non è sempre così semplice.

Vediamo come possiamo scegliere le piattaforme più sicure ed affidabili per poter investire in Bitcoin senza alcun rischio, in piena sicurezza e in totale affidabilità.

Cos’è il Bitcoin e come funziona

Il Bitcoin fu creato nel 2009. Si tratta di una vera e propria moneta virtuale che non ha alle spalle una banca centrale, ma si basa sui principi di network e crittografia. Il valore del Bitcoin è cambiato nel corso degli anni, arrivando a raggiungere cifre esorbitanti. Per chi non ha esperienza nel settore, inizialmente risulta difficile capire come funzionano gli investimenti in Bitcoin e a cosa possano essere utili.

In realtà il loro funzionamento è abbastanza semplice: per poter acquistare Bitcoin è necessario aprire un conto virtuale, collegarsi ad uno dei siti che offre questa moneta virtuale in cambio di denaro e concludere il pagamento mediante le diverse modalità disponibili. Una volta acquistati, i Bitcoin possono essere scambiati oppure spesi per diversi investimenti, tra cui attività commerciali virtuali o fisiche.

Evitare i rischi: come fare?

Tra i metodi più conosciuti mediante i quali è possibile investire in modo sicuro in Bitcoin, c’è sicuramente il Bitcoin Prime, una sorta di robot per il trading capace di aiutare l’utente negli investimenti di questo tipo.

Per poter acceder a questa piattaforma, ritenuta da molti utenti sicura ed affidabile, non è necessario essere per forza degli esperti, visto che il suo funzionamento è intuitivo e adatto anche ai principianti.

Aprendo un account gratuito gli utenti possono controllare e gestire liberamente i propri investimenti: i più esperti riescono a trarre guadagni importanti, ma anche per i meno esperti è possibile trarre un profitto significativo dagli investimenti, con il giusto lavoro. Il Bitcoin Prime è tra i sistemi trading automatici attivi più sicuri ed affidabili, attualmente: è affiliata a broker sicuri e regolamentati.

Info e consigli utili sui trading automatici

Come abbiamo già anticipato, il Bitcoin Prime è basato sull’intelligenza artificiale e gestisce le operazioni di trading al posto dell’utente in modo sicuro ed affidabile. Dai dati registrati si evince che il robot di Bitcoin prime offre una percentuale di successo negli investimenti del 88%. D’altronde, il sistema di trading automatico è molto affermato negli ultimi anni. In questa maniera è possibile rilevare le operazioni più redditizie disponibili sul mercato, aumentando le possibilità di guadagno e diminuendo notevolmente i rischi.

Con questi particolari sistemi si è in grado di analizzare il prezzo delle criptovalute in tempo reale, rilevare le operazioni maggiormente vantaggiose per l’utente e creare una possibilità di profitto. Per poterli utilizzare è necessario solitamente registrarsi alla piattaforma inserendo i propri dati personali: la procedura di registrazione viene completata quando l’utente deposita i fondi sul suo account mediante diverse modalità di trasferimento del denaro.

Sono numerose le recensioni che vengono pubblicate ogni giorno circa questi sistemi di investimento innovativi. In questo modo, un utente che vuole approcciarsi per la prima volta al settore può trarne beneficio. In molti stanno trovando utile il software per il trading automatico, il quale in alcuni casi è capace persino di garantire una certa stabilità economica.

In generale, molte persone ritengono che l’utilizzo di un software di questo tipo possa facilitare e semplificare gli investimenti in Bitcoin, ma consigliamo in ogni caso di informarsi bene sull’argomento per evitare di essere totalmente impreparati ad alcune eventuali problematiche: sicuramente consultare altri utenti, che già hanno provato determinati prodotti, può risultare utile.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di investire in Bitcoin?

Investire in Bitcoin è sicuramente vantaggioso poiché può offrire la possibilità di ottimi profitti, ma bisogna avere una conoscenza anche minima su come utilizzare la cripto valuta per investimenti economici senza rischi. I vantaggi sono, quindi, legati principalmente ad un ritorno economico: ad un utilizzo della moneta virtuale semplice e veloce e ai costi di transazione molto bassi rispetto ad altri investimenti.

Va detto, però, che in alcuni casi potrebbero risultare problematici gli investimenti, se non si ha ben a conoscenza la possibilità di crollo della valutazione economica. Ma sono sicuramente le truffe, che circolano ormai parecchio in rete, ad essere pericolose.

In generale, queste si basano sull’inaffidabilità degli operatori scelti per i propri investimenti, che applicano spesso agli utenti costi elevati su commissioni e transazioni. Ad ogni modo, visto che il Bitcoin è una moneta a tutti gli effetti e quindi può anche essere rubata: esistono strumenti di copertura assicurativa che permettono agli utenti di tutelarsi in caso di furto. Si tratta di una cassetta di sicurezza che protegge il Bitcoin da attacchi informatici provenienti da eventuali hacker, assicurandolo e tutelando il proprietario della moneta virtuale.

Come si comportano i governi?

Nei confronti del Bitcoin esistono pareri discordanti tra i vari governi: ad esempio, il governo cinese proibisce alle banche di utilizzare questa moneta virtuale, per proteggere e difendere la stabilità e l’integrità finanziaria del paese. Sempre la Cina però, consente di utilizzare il Bitcoin per gli scambi economici tra privati, accettando in questo modo, la moneta come metodo di pagamento per diversi servizi online.

Per quanto riguarda, invece, il parlamento Europeo, la cripto valuta in questione è stata ufficialmente riconosciuta a patto che vengano sistematicamente effettuati dei controlli sui vari portafogli virtuali.

Il presidente della Fed, in riferimento al Bitcoin, parla di opportunità a lungo termine e di un’innovazione dei sistemi di pagamento, che in questo modo, risultano più veloci, efficienti e sicuri.