Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 08/08/21

Risultati sportivi, più un angolo extra tutto dedicato a Capcom: ecco i dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito (e non solo!)

Bentornati al nostro speciale settimanale, solitamente previsto di lunedì ma soggetto alle occasionali eccezioni, sui dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito. O meglio, una volta tanto non ci limiteremo al solo suolo britannico visto che stavolta abbiamo pensato bene di includere una chicca extra tutta per gli appassionati di Capcom. Ci arriveremo dopo, ma intanto come sempre ricordiamo le nostre consuete regole: quelli che vedremo saranno infatti i risultati agli scaffali per il mercato del formato fisico, perché a inizio settimana il censimento dell’ente britannico GfK non contempla il digitale.

Spolposition

Iniziando a sviscerare i dati di vendita, in cima ai videogiochi più venduti si piazza F1 2021 per la terza settimana di fila. Nonostante una discesa del 30%, Codemasters ha schivato il guscio rosso di Mario Kart 8 Deluxe, che invece risale di una posizione a discapito di una caduta del 5%. A rimontare è piuttosto il titolo ufficiale delle Olimpiadi di Sega, che dopo un aumento del 43% si ritrova terzo, grazie anche all’entusiasmo nipponico per l’evento sportivo dell’anno. Di titoli dedicati alle Olimpiadi ce ne sono due, ma Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 resta ancora ancorato al diciassettesimo posto nonostante uno scivolone del 13%.

Spiriti spiritati e adolescenti malcapitati – Dati di vendita per i videogiochi

Il nostro approfondimento finanziario sui videogiochi prosegue, e nei dati di vendita l’unico debuttante in top 40 è Spiritfarer. Il titolo di Iam8bit parte in trentacinquesima posizione. L’ultima medaglia d’argento, invece, cade del 46%, e The Legend of Zelda: Skyward Sword HD dovrà dunque accontentarsi del quinto posto. Il discorso cambia per NEO The World Ends With You, e in peggio. Nonostante non abbiamo potuto parlarne nel contesto della console favorita nel nostro speciale, abbiamo comunque avuto modo di parlarne bene su PS4, ma questo non ha risparmiato la poco cerimoniosa uscita dalla Top 40 per il titolo di Square-Enix.

Capsule Computers Presents – Dati di vendita per i videogiochi

Le informazioni di GamesIndustry.biz di questa settimana sono veramente striminzite, ma a darci dei dettagli su scala globale è stata invece Capcom. Come saprete, per entrare a far parte dei giochi “Platinum” è necessario superare il milione di copie, e la famiglia di best-seller (centosei giochi vantano questa distinzione) ha appeso nuovi fiocchi azzurri. Resident Evil Village ha venduto 4,5 milioni di copie, e Resident Evil Revelations Collection su Nintendo Switch è entrato in classifica per il rotto della cuffia. Anche i capitoli precedenti raggiungono nuove vette con Resident Evil 2 (8,6 milioni), 3 (4,4) e 7: biohazard (9,8).

E che Capcom – Dati di vendita per i videogiochi

I dati di vendita di Capcom proseguono con altre highlights per i videogiochi di maggior successo. Monster Hunter World: Iceborne ha raggiunto gli 8,2 milioni di copie vendute, a fronte del campione assoluto della top 106 che è il gioco di base (17,3). Monster Hunter Rise ha toccato facilmente la vetta dei 7,2 milioni. Street Fighter V, dal canto suo, ha raggiunto quota 5,8 milioni mentre Devil May Cry 5 ha saputo piazzare sul mercato 4,5 milioni di giochi. Ironicamente, il fanalino di coda è proprio Devil May Cry 3: Special Edition per PS2, che dal 2006 ha raggiunto solo la soglia minima come la raccolta Switch di Resident Evil.

Tabulati conclusivi

Chiudiamo il discorso tornando all’argomento principale: il censimento di GfK. Se non ricordate come leggere la nostra tabella, sappiate che i dati sulla colonna a sinistra sono le posizioni di due settimane fa, raccolte nella puntata di settimana scorsa. Allo stesso modo, la top ten della settimana appena conclusa (che trattiamo oggi) la trovate al centro. Se volete approfondire, anche Konami ha dei risultati interessanti: buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 F1 2021 3 2 Mario Kart 8 Deluxe 8 3 Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game 4 4 Animal Crossing: New Horizons 2 5 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD 5 6 Minecraft (formato Nintendo Switch) 6 7 Grand Theft Auto V 12 8 Assassin’s Creed Valhalla 11 9 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 13 10 Marvel’s Avengers

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.