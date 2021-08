Diablo 2: Resurrected, la Early Access Beta parte ad Agosto

Tra pochissimi giorni sarà finalmente disponibile la Early Access Beta di Diablo 2: Resurrected, che permetterà di provare il gioco prima del lancio previsto per Settembre

Ci sono sicuramente delle buone notizie per tutti coloro che attendono la nuova incarnazione di Diablo 2: Resurrected, il classico firmato Blizzard Entertainment che si appresta a tornare in forma smagliante su PC e console grazie ad un atteso remake. Tra pochissimi giorni, difatti, avrà il via la Early Access Beta per il gioco, che sarà accessibile (come vuole la prassi del caso) a tutti coloro che hanno preordinato il titolo. Si tratta indubbiamente di un appuntamento molto ghiotto, in grado di lenire l’attesa che ci separa dal lancio ufficiale, fissato per il prossimo mese di Settembre.

Diablo 2: Resurrected, l’Early Access Beta al via tra pochi giorni

La sessione di Beta sarà suddivisa in due test distinti, che si terranno in altrettanti weekend, con il primo che prenderà il via il 13 Agosto alle 19:00 italiane, e durerà sino al 17 dello stesso mese. A differenza dell’alpha test tenuto in precedenza, che aveva visto la presenza della Strega, del Barbaro e dell’Amazzone, i giocatori potranno sperimentare anche il Druido ed il Paladino, assieme ai primi due atti della campagna e tutte le rinnovate cinematiche ad essi dedicate.

Nei giorni compresi tra il 20 ed il 23 di Agosto, invece, i giocatori di tutte le piattaforme (ad eccezione degli utenti Nintendo Switch), potranno prendere parte all’open beta. Il multiplayer sarà disponibile in entrambi weekend, assieme alla cross-progression per PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Xbox One. Sarà possibile giocare assieme ad un massimo di 8 giocatori, oltre alla facoltà di far scontrare tra di loro due compagni di squadra.

Coloro che hanno già preordinato il gioco potranno scaricare il preload della Beta già a partire dalla giornata di oggi, 11 Agosto, mentre per la open beta la possibilità sarà data sin dal 17 Agosto per i giocatori console, mentre gli utenti PC dovranno attendere il giorno successivo.

Diablo 2: Resurrected sarà disponibile a partire dal prossimo 23 Settembre.