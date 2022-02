Nokia G11 e Nokia G21: svelati ufficialmente

Nokia ha mostrato i nuovi Nokia G11 e Nokia G21, device entry level che fanno dell’autonomia il loro punto forza, fino a 3 giorni, e dotati entrambi di un display da 6,5″ con refresh rate a 90Hz

La multinazionale finlandese va ad aggiornare la fascia medio bassa del mercato con i suoi nuovi Nokia G11 e Nokia G21, successori dei modelli G10 e G20. Sono dotati del medesimo SoC Unisoc T606 a 12nm e di un enorme display da 6,5” con risoluzione solo HD+ purtroppo ma con una frequenza d’aggiornamento video fino a 90Hz. Mancano del supporto alle reti 5G, poco male visto il prezzo a cui sono venduti. Recuperano, in compenso, con l’adozione di Android 11 come sistema operativo.

Nokia G21: scheda tecnica

All’interno del terminale trovano posto:

Display: LCD da 6,5″ HD+ con refresh rate a 90Hz, touch sampling rate 180Hz, 20:9 ;

; GPU: Mali G57 MP1 ;

; CPU: Unisoc T606 a 12nm – 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB/128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore macro da 2MP + sensore di profondità da 2MP ;

+ sensore macro da + sensore di profondità da ; Fotocamera anteriore: obiettivo da 8MP ;

; Connettività: 4G, Dual SIM, jack da 3,5mm, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, WiFi 5, GPS, Glonass, Galileo, tasto dedicato Google Assistant e sensore per le impronte digitali laterale ;

; Batteria: 5050mAh con ricarica a 18W ;

con ricarica a ; Dimensioni: 164,6 x 75,9 x 8,5mm ;

; Peso: 190g ;

; OS: Android 11 ;

; Colori: Nordic Blue, Dusk ;

; Prezzo versione 4GB RAM/64GB ROM: 199 €;

€; Prezzo versione 4GB RAM/128GB ROM: 229€

Nokia G21: analisi

È un telefono bilanciato, soprattutto in ragione del suo prezzo. Il SoC Unisoc T606 con lavorazione a 12nm non è particolarmente energivoro ma ciononostante capace di fornire discreta potenza di calcolo per le operazioni più comuni, quali navigazione web, utilizzo di app di messaggistica o l’esecuzione di videogame non troppo pesanti. Questo grazie anche ad i 4GB o più di memoria RAM. La memoria di archiviazione interna è disponibile nei tagli da 64GB e 128GB, ma volendo si può estendere con l’ausilio di una MicroSD.

Sicuramente il meglio lo si ottiene nella fruizione di contenuti video grazie all’enorme display LCD da 6,5″ HD+ e con refresh rate a 90Hz. Il comparto fotografico si compone di 3 obiettivi, con il sensore principale da 50MP. La fotocamera frontale si ferma invece a 8MP, abbastanza per una sufficiente qualità durante le videochiamate. Da segnalare anche la presenza del jack da 3,5mm per il collegamento di auricolari cablati, caratteristica ormai sempre più rara. Parlando di autonomia, infine, la capiente batteria da 5050mAh assicurerà un’operatività di 3 giorni grazie all’integrazione di una modalità di risparmio energetico che si può attivare a due distinti livello: 10% e 20%.

Nokia G11: scheda tecnica

La dotazione completa vede:

Display: LCD da 6,5″ HD+ con refresh rate a 90Hz, touch sampling rate 180Hz ;

; CPU: SoC Unisoc T606 a 12nm – 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 ;

; GPU: Mali G57 MP1 ;

; RAM: 3GB/4GB ;

; ROM: 32GB/64GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 13MP + sensore macro da 2MP + obiettivo di profondità da 2MP ;

+ sensore macro da + obiettivo di profondità da ; Fotocamera anteriore: 8MP ;

; Connettività: 4G, Dual SIM, jack da 3,5mm, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, WiFi 5, GPS, Glonass, Galileo, sensore di impronte digitali laterale, tasto Google Assistant dedicato ;

; Batteria: 5050mAh con ricarica a 18W ;

con ricarica a ; Dimensioni: 164,6 x 75,9 x 8,5mm ;

; Peso: 189g ;

; Colori: Nordic Blue, Dusk ;

; OS: Android 11 ;

; Prezzo: da comunicare

Moto G11: analisi

Troviamo anche qui il medesimo display LCD da 6,5″ HD+ e refresh rate fino a 90Hz nonché lo stesso SoC. La differenza in questo caso sta nella dimensione della memoria RAM e ROM. La prima è disponibile nella capacità di 3GB/4GB mentre in merito a quella per l’archiviazione interna spazia dai 32GB ai 64GB. Non moltissimi, ma per fortuna ampliabili grazie alla presenza anche su questo modello del lettore per le MicroSD card. La dotazione hardware dovrebbe soddisfare diverse tipologie di utenza, ma certamente non chi cerca uno smartphone principalmente per applicazioni videoludiche estreme o per il multitasking pesante. La vera differenza risiede nel comparto fotografico, dal momento che il sensore posteriore questa volta è da soli 13MP. Anche su questo terminale abbiamo una batteria da 5050mAh con un’autonomia, sulla carta, di 3 giorni ed il supporto ad Android 11.

Cosa ne pensate di questi nuovi smartphone di Nokia? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!