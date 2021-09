Ecco perché non dovresti mai riutilizzare le tue password

Le richieste infinite di password, richieste per la navigazione online, sono diventate oggi giorno un problema. Ma non dovresti mai riutilizzare le tue password

Nell’era digitale l’utilizzo di password è diventato ormai un imperativo. In effetti per ogni utilizzo della rete web viene sovente richiesta la creazione di un account con nome di fantasia o password.

Quest’ultima poi, generalmente necessita il rispetto di determinati requisiti per essere effettivamente utilizzati.

Infatti, per la creazione di una password viene richiesto almeno l’utilizzo di una lettera maiuscola, di un numero e di un simbolo e che deve rispettare la lunghezza di almeno sei caratteri.

Tuttavia, le richieste infinite di password, richieste per la navigazione online sono diventate oggi giorno un vero e scocciante un problema: fin troppo banali o difficili da ricordare.

In questa nuova era digitale, infatti, sono una delle risorse più preziose, pertanto, è necessario preservarle e non farle “rubare”.

Che cosa è una password?

La password è innanzitutto una chiave di accesso o di sicurezza, composta da una sequenza di caratteri alfanumerici, ed è utilizzata in ambito comune per accedere a siti o a servizi internet.

Tutti i giorni si è a contatto con delle password, le utilizziamo in ogni contesto, dal bancomat a Facebook, Instagram, TikTok e così via.

Cosa si rischia scegliendo password banali per navigare online?

È opportuno sapere che ogni anno viene pubblicato l’elenco delle 25 password più usate dagli utenti di tutto il mondo.

Si tratta delle password più semplici da indovinare e infatti solitamente se la password in contiene un numero, normalmente si tratta del numero 1 o 2 inserito alla fine della parola chiave invece, se questa contiene una lettera maiuscola, normalmente è situata all’inizio, spesso seguita da una vocale.

In queste situazioni occorre oggi, essere più prudenti in quanto, come risulta dagli ultimi e più recenti studi, l’80% delle violazioni effettuate a seguito di atti di pirateria informatica, è dovuto a password deboli o rubate.

Ecco la necessità di scegliere password complesse su internet.

Non è raro, se non sovente, che l’utilizzo di password casuali e complesse non è facile da ricordare nelle nostre memorie.

A chi non capita di effettuare un login sul proprio account e-mail, sul proprio portafoglio virtuale, su un sito web dove è stata inizialmente richiesta la registrazione e non ricordare la password corretta?

La maggior parte dei siti web per ovviare a queste dimenticanze hanno implementano un sistema di domande di sicurezza che ci aiutino a risalire o a modificare la propria password di accesso dimenticata.

Nelle procedure di recupero password, vengono richieste domande ad hoc come “Qual era il cognome da nubile di tua madre?” o “Qual è il nome del tuo primo animale domestico?”, a cui si dovrà rispondere in quanto proprietari di tali dati.

I sistemi di ripristino password sono sicuri?

Questi sistemi di recupero password, posso aiutare a ripristinare la propria password dimenticata, tuttavia hanno dei limiti:

Infatti, se un hacker, perché no anche un proprio conoscente, se conosce direttamente la persona di cui vuole violare la password, puoi sia cercare di risalire al nome del suo primo animale domestico durante una normale conversazione che conoscerlo direttamente.

Se si conosce direttamente la persona che si vuole prendere di mira al fine di violare la sua privacy, poter utilizzare le sue informazioni personali potrebbe essere davvero semplice.

Per esempio, se la domanda di sicurezza fosse “Dove sei nato?”, e si è già a conoscenza della data di nascita o del luogo di nascita della persona, effettuare il ripristino della password sarà un gioco da ragazzi.

Lo stesso discorso vale quando si utilizzano i nomi delle persone nella creazione delle proprie password, non si dovrebbe fare perché tra i tentativi di hacking vi è proprio l’utilizzo del nome del nome del compagno o del coniuge della persona di cui si vuole violare la privacy, o il nome dei fratelli, il nome dell’atleta sportivo preferito e così via.

Il primo passo importante da fare quando si naviga sul web consiste nel salvaguardare i dati e le risorse personali, creare password sicure.

Il miglior modo sul web per generare password sicure e imbattibili

Il miglior modo in rete per generare password sicure ed imbattibili consiste nell’utilizzare un generatore di password perché così le password generate saranno impossibili da violare in quanto complesse.

I generatori di password funzionano con tutti i diffusi e più utilizzati sistemi operativi come Windows, Mac o Linux e sui dispositivi iOS o Android e le password generate non vengono mai inviate attraverso il web.

Con il generatore di password i vantaggi sono notevoli e numerosi, infatti è possibile salvare password illimitate, conservare quelle delle carte di credito, generare password univoche, identificare le password deboli, vecchie e riutilizzate, proteggere le password con MFA.

Oggi giorno gli utenti utilizzano sempre la stessa password per più account aumentando sempre più il rischio in questi casi di essere derubati delle proprie credenziali.

Anche cambiare continuamente chiave di sicurezza può non essere sicuro perché se una persona dovesse usare delle credenziali diverse per ogni account che possiede, sarebbe spinta a scegliere delle password più facili da ricordare.

Ecco perché la soluzione migliore è il generatore di password, inoltre grazie al suo utilizzo le procedure di accesso sono più semplici, perché basterà salvare password e visitare le pagine web che si preferiscono: praticamente il generatore lavora automaticamente sollevando l’utente dal dilemma delle password.

Nella scelta del migliore generatore di password è opportuno considerare che si tratta di un App avanzata per la sicurezza e la salvaguardia della privacy scelta già da milioni di utenti.

Inoltre, nella scelta bisogna considerare che il generatore sia basato su JavaScript e che si utilizza una connessione SSL ad alta sicurezza e che per generare una password, non è sempre necessaria una connessione internet.

Il fatto che un generatore di password possa generare password imbattibili senza la necessità di connessione di rete è davvero un fattore molto importante perché fa capire che il fornitore non salva le nostre informazioni sui suoi server, quindi nessuno può intercettarle.

Come funzionano i generatori di password?

I generatori di password funzionano utilizzando algoritmi per produrre stringhe di caratteri e casuali e, generano numeri casuali.

Nella maggior parte dei casi, un generatore di password online genera una password molto complessa attraverso una combinazione di lettere minuscole, lettere maiuscole, numeri e simboli.