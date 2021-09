Lo sviluppo cognitivo, secondo Piaget, avviene attraverso tappe prestabilite e scambi con l’ambiente

Lo sviluppo cognitivo si riferisce al naturale evolversi delle capacità intellettive lungo l’arco della vita. Ciò che le muta e perfeziona è la continua interazione con l’ambiente esterno.

I diversi aspetti | Lo sviluppo cognitivo nel bambino: le teorie di Piaget in un libro

Lo sviluppo avviene sotto diversi aspetti, oltre quello cognitivo. C’è lo sviluppo fisico, personale, sociale, morale.

Qualsiasi forma ha, però, una velocità di sviluppo differente da una persona all’altra. Potremmo fare il classico e semplice esempio di una classe, dentro la quale ci saranno studenti con velocità di apprendimento diverse.

Lo sviluppo è anche ordinato. I bambini infatti imparano gradualmente, prima le addizioni, poi le moltiplicazioni e così via.

La teoria di Piaget | Lo sviluppo cognitivo nel bambino: le teorie di Piaget in un libro

Secondo Piaget i cambiamenti del pensiero vengono influenzati da quattro fattori: maturità biologica, attività nell’ambiente, esperienze sociali conseguenti, mantenimento dell’equilibrio.

Tutti, ogni specie quindi, ereditano due funzioni di base fondamentali per lo sviluppo nell’ambiente e, di conseguenza, cognitivo: organizzazione e adattamento.

L’organizzazione permette di agire e pensare dinanzi oggetti o avvenimenti. A seconda della situazione, penso e agisco cambiando comportamento e azioni.

L’adattamento aiuta a cambiare e modificare l’organizzazione, il comportamento ed il pensiero, quindi porta ad apprendere. Tutto questo avviene tramite l’assimilazione (inserimento di nuove informazioni) e l’accomodamento (modifica e creazione di nuove informazioni).

Tramite esempi è molto più semplice capire: incontro una tigre per la prima volta (assimilazione) e, non conoscendo il tipo di animale la scambio per un gatto. Comprendo ed imparo, avendola vista, che quell’animale non è un gatto (molto più piccolo) ma una tigre. Inizierò a riconoscerla come tale (accomodamento).

Cinque stadi | Lo sviluppo cognitivo nel bambino: le teorie di Piaget in un libro

Secondo Piaget lo sviluppo cognitivo attraversa cinque fasi progressive al crescere dell’età:

1. Fase senso-motoria (dalla nascita ai due anni): definita così perchè il bambino utilizza i sensi e gli oggetti per osservare e vivere l’ambiente.

Il bambino passa dall’istinto e i riflessi (prendo il gioco senza sapere cosa sia, tiro i capelli, esploro) alla ripetizione di tali comportamenti per capire le conseguenze sul proprio corpo (reazioni circolari primarie) e sugli altri (reazioni circolari secondarie).

Si sviluppa la permanenza dell’oggetto, il bambino comprende la presenza dell’oggetto nell’ambiente, che loro in quel momento lo vedano e percepiscano o meno. Dall’ottavo mese comprende le interazioni con l’ambiente e dai diciotto mesi le conseguenze delle proprie azioni sull’ambiente.

2. Fase preconcettuale (dai due anni ai quattro): il pensiero è egocentrico. Pensano che tutti provino le loro emozioni e abbiano le stesse prospettive ( “La bambola è mia”).

3. Fase del pensiero intuitivo (dai quattro anni a sette): il pensiero non è reversibile, ovvero il bambino non riesce a dirigere l’azione compiuta verso uno scopo, ma intuitivo.

4. Fase delle operazioni concrete (dai sette anni agli undici): pensa logicamente, sa invertire il pensiero dal generale al particolare.

5. Fase delle operazioni formali (dagli undici anni ai quattordici): pensa in modo ipotetico e in modo deduttivo. Considera diverse prospettive e sviluppa la capacità di giudizio ed identità.

Piaget

Nato a Ginevra nel 1896 e morto nel 1980, è stato uno dei più grandi psicologi, biologi e pedagogisti, fondatore dell’epistemologia genetica. Si dedicò molto anche alla psicologia dello sviluppo.

Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia

Questo è solo uno dei tanti libri in cui Piaget affronta e spiega le sue teorie, differenziando lo sviluppo cognitivo dalla nascita all’adolescenza.

Fu pubblicato in Italia da Einaudi, nel 1967.