Come la tecnologia allevia lo stress

L’avvento della tecnologia ha portato molti benefici nei settori più disparati, pensiamo alla salute o all’abbattimento dello stress

Proprio su questo ultimo punto vogliamo concentrarci per sottolineare come il mondo tech prenda in considerazione le esigenze dei propri consumatori. Se da un lato, quindi, si parla di stress tecnologico (con riferimento all’uso frequente e invadente dei potenti mezzi tecnologici nella vita quotidiana di tutti noi) dall’altro è opportuno prestare attenzione all’altro lato della medaglia e cioè mostrare come la tecnologia può trasformarsi in una fonte di benessere. Gli strumenti tecnologici disponibili sul mercato che hanno funzioni anti-stress sono molti. Di seguito una selezione di alcuni dispositivi di cui non fare a meno se si è amanti della tecnologia e si vuole usarla per alleggerire lo stress a casa.

Poltrone massaggianti

La tecnologia è alla base del funzionamento di molti degli arredi presenti all’interno delle nostre abitazioni. È grazie alla tecnologia che sono nati prodotti come le poltrone massaggianti, alleate fedeli contro lo stress che trovano largo consenso. Si tratta di arredi che hanno funzioni molteplici oltre alla principale, ovvero arrecare benessere fisico e mentale a chi ne fa uso. Disporre in casa di una poltrona di questo tipo è un toccasana per il post lavoro, a cui è difficile rinunciare dopo averla provata la prima volta. Oltre a influire positivamente sull’umore della persona il massaggio ha anche il vantaggio di agire sulla circolazione sanguigna, sui dolori dei muscoli e sulle contratture. Il design in questo ambito ha fatto passi da gigante mettendo a punto modelli che ben si adeguano allo stile di ogni soggiorno, anche del più ricercato.

App anti-stress

Non possiamo in questo elenco non citare le app. Il motivo è molto semplice, sono l’elemento tecnologico più diffuso, utilizzato ed economicamente alla portata di tutti. Ovviamente la cura dello stress è da affidare a dei professionisti ma sono propri degli esperti del settore ad avere collaborato alle creazioni di alcune app anti-stress che hanno riscontrato un grandissimo successo. Tra le più apprezzate vi sono quelle che offrono differenti programmi di yoga e pilates da seguire con regolarità e frequenza comodamente da casa. Tra le app più di tendenza in questo campo e che si sono sviluppate oltreoceano per poi approdare in Italia vi sono quelle interamente dedicate alla meditazione. Da prendere assolutamente in considerazione le applicazioni create per fornire consigli di vario tipo come, ad esempio, sulla corretta gestione del sonno.

Sistemi auto all’avanguardia

Vogliamo concludere questo breve elenco con una chicca approdata da pochissimo sul mercato. Si tratta di un sistema testato da alcune aziende automobilistiche che permette di ridurre lo stress alla guida. Il suo funzionamento è tecnologicamente complesso ma possiamo semplificarlo: ad agire è una telecamera (collocata ovviamente in auto) in grado di leggere le espressioni facciali del conducente e registrarne lo stato emotivo. Laddove la telecamera rilevi una condizione di stress agisce su alcuni elementi al fine di migliorare il benessere di chi guida, ad esempio intervenendo sull’illuminazione o sull’impianto di climatizzazione.