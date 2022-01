Oppo K9x: annunciato ufficialmente

Il nuovo medio gamma cinese Oppo K9x è in vendita da una manciata di giorni in Cina ed è equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity 810 ed un display LCD da 6,5″ FHD+ con refresh rate fino a 90Hz. Scopriamone tutti i dettagli

È recente l’annuncio ufficiale da parte di Oppo per il mercato cinese del loro nuovo smartphone di fascia media, ovvero l’Oppo K9x. Il nuovo device si distingue per la presenza del modulo 5G e per il SoC MediaTek Dimensity 810 affiancato da 6GB o più di memoria RAM. Non manca poi una capiente memoria ROM disponibile in 2 tagli: da 128GB o 256GB di tipo UFS 2.1 ed espandibile tramite slot MicroSD. Il display è un LCD IPS da 6,5″ con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz mentre la batteria ha una capacità di 5000mAh con ricarica rapida a 33W e che permette di raggiungere il 100% di carica in circa 1 ora. Il terminale è gestito da Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.

Oppo K9x: scheda tecnica

La dotazione completa prevede:

Display: LCD IPS da 6,5″ con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz ;

; CPU: SoC MediaTek Dimensity 810, octa core a 6 nanometri e 2,4 GHz di frequenza massima ;

; RAM: 6GB/8GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.1 espandibile tramite slot MicroSD;

per archiviazione interna di tipo espandibile tramite slot MicroSD; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + sensore macro da 2MP + obiettivo di profondità da 2MP;

+ sensore macro da + obiettivo di profondità da 2MP; Fotocamera anteriore: sensore da 16MP ;

; Connettività: 5G, Wi-Fi dualband, Bluetooth 5.1 LE, GPS, Glonass, Galileo, USB-C, ingresso per jack audio da 3,5 mm, lettore di impronte digitali laterale ;

; Batteria: 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; Dimensioni: 162,5 x 74,8 x 8,8 mm ;

; Peso: 191g ;

; OS: Android 11 con ColorOS 11 ;

; Colori: Obsidian Black e Silver Purple;

Oppo K9x: analisi

Tra le varie caratteristiche interessanti di questo device vale la pena sottolineare la presenza di Android 11 con interfaccia ColorOS 11 su un medio gamma nonché del modulo 5G per una maggiore velocità di navigazione ad internet. Gli 8GB massimi di RAM uniti alle generose dimensioni dello schermo LCD da 6,5″ assicurano un agevole multitasking delle applicazioni oltre che discrete prestazioni in ambito gaming (certamente non paragonabili a quelle ottenute da un gaming phone). Sono presenti inoltre un lettore di impronte digitali laterale ed un jack da 3,5mm per il collegamento di auricolari.

La capiente batteria 5000mAh supporta la ricarica rapida a 33W e fornisce un’autonomia di un paio di giorni, ma ovviamente ciò dipende dal tipo di utilizzo. Infine, il comparto fotografico composto da 3 obbiettivi con il sensore principale da 64MP sarà in grado di fornire scatti che dovrebbero soddisfare una larga fascia di utenza. Il sensore frontale si ferma a 16MP, che sono più che sufficiente per una dignitosa qualità delle videochiamate e per degli autoscatti. Non resta che aspettare un eventuale annuncio per il mercato europeo.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone di Oppo?