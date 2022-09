Blackview BV7100: enorme batteria e 10 GB di RAM

Vi presentiamo il nuovo telefono rugged Blackview BV7100 con batteria da 13.000 mAh e ricarica rapida da 33 W. Offre anche fino a 10 GB di RAM, Doke OS 3.0 basato su Android 12 e sensore fotografico da 12 MP Sony IMX362

Sono passati mesi dal lancio dei nuovi top di gamma, la serie Blackview BL8800 5G. Oggi, questo marchio leader nel settore dei telefoni rugged ha annunciato il suo nuovo dispositivo di punta, il Blackview BV7100 da 13.000 mAh, il primo rugged phone Android 12 con la batteria più grande al mondo: ben 13.000 mAh. Varrà lanciato il 14 settembre 2022 (PT) con un’offerta early bird al prezzo di 179,99 dollari.

Blackview BV7100: il nuovo top di gamma tra gli smartphone rugged

Secondo le informazioni rilasciate, Blackview BV7100 è il risultato di più di un anno di sforzi da parte del team di ricerca e sviluppo dell’azienda. Si tratta del secondo telefono con una tale capacità della batteria, oltre al Blackview BV9100 da 13.000 mAh, il Blackview BV7100 è dotato di una robustezza incredibile e di funzioni più potenti che sicuramente impressioneranno e cambieranno lo stile di vita degli utenti rugged. Nel complesso, il BV7100 presenta quattro caratteristiche principali.

Durata elevata della batteria: Batteria da 13.000 mAh + carica rapida da 33 W + carica inversa

La maggior parte dei fan di Blackview sono amanti della vita all’aria aperta e desiderano allontanarsi dalla frenesia della vita cittadina es assaporare la libertà, la pace interiore o il brivido della sfida nella natura. Uno smartphone robusto, in grado di resistere ai rischi naturali, è un accessorio essenziale da portare con sé all’aperto. Poiché una batteria di grandi dimensioni, senza la necessità di mettere nello zaino un power bank per prolungare il piacere dei viaggi all’aria aperta è un desiderio di molti, Blackview BV7100 incorpora una batteria da 13.000 mAh, da due a tre volte la capacità dei competitor. In base ai test del laboratorio Blackview, la batteria offre fino a 48 giorni di standby. Questa gigantesca batteria adotta la tecnologia dual electric-core al posto della tradizionale batteria single-core per garantire una elevata sicurezza e una maggiore durata. A differenza della carica a 30W del BV9100, il Blackview BV7100 supporta la più alta velocità di carica di Blackview, la carica rapida a 33W, per ricaricare il telefono più rapidamente. Inoltre, il BV7100 funge anche da power bank per caricare altri dispositivi.

Tutto ciò si rivela utile quando si prepara un viaggio di una settimana o di un mese all’aperto o all’estero, eliminando una volta per tutte l’ansia da batteria scarica, eliminando le ricariche frequenti e sostenendo la propria vita all’insegna dell’avventura. Grazie alla batteria da 13.000 mAh, gli utenti possono raggiungere i luoghi più lontani da casa, come la foresta pluviale, il Monte Everest e l’Artico. Ogni volta che si è in viaggio, è possibile ascoltare musica, giocare, guardare video, navigare, scattare foto e così via. In tutte le situazioni di emergenza all’aperto, una batteria di grandi dimensioni che dura molto a lungo è indubbiamente molto utile.

Tutto funziona più velocemente e in modo più fluido: MediaTek Helio G85 + fino a 10GB di RAM + 128GB di ROM + fino a 1TB di TF

Alcuni post ufficiali affermano che il BV7100 supporterà la tecnologia Memory Expansion per espandere la RAM da 6 GB fino a 10 GB, la più ampia disponibilità di RAM finora disponibile sui dispositivi Blackview. Man mano che le applicazioni consumano più memoria e gli utenti installano più applicazioni nei telefoni, quelli con una RAM piccola non riescono a gestire il sovraccarico del multitasking. Tuttavia, più grande è la RAM, più alto è il prezzo, il che è un ostacolo per gli acquirenti attenti al budget che optano desiderano uno smartphone rugged. Per questo motivo, Blackview BV7100 risolve questo dilemma tramite l’espansione della RAM che consente di sfruttare appieno la potenza delle prestazioni del BV7100 e di aumentare la capacità di multitasking. Secondo gli ingegneri di Blackview, l’espansione della RAM è disponibile per impostazione predefinita a un numero specifico di GB, testato centinaia di volte e ritenuto utile per ottenere le migliori prestazioni.

Per quanto riguarda la CPU, Blackview BV7100 integrerà il processore octa-core MediaTek Helio G85 a 12 nm di fascia medio-alta, lo stesso disponibile sull’ultimo tablet di punta di Blackview, il Blackview Tab 13. Questa CPU permette migliorie in tutti i frangenti, come upload/download più veloci e fluidi, giochi con meno cali di frame e migliore reattività. La memoria di archiviazione ha uno storage da 128 GB e un’espansione TF fino a 1 TB. L’area in grafite ultra-ampia da 13.685 mm² aiuta a dissipare il calore in modo efficace e consente di ridurre la temperatura della CPU di ben 5 ℃. Il tutto per offrire prestazioni al massimo prolungate nel tempo per chi si aspetta la massima produttività. Eseguire giochi con grafica avanzata o svolgere attività che richiedono molto tempo sarà più semplice che mai.

Un sistema operativo progettato per migliorare design, praticità e fluidità: Doke OS 3.0 basato su Android 12

Dopo l’economico Blackview BV4900 Pro, Blackview BV7100 è il secondo rugged phone dotato di Doke OS 3.0 basato su Android 12, il sistema operativo più recente al momento disponibile sui dispositivi Blackview. Blackview ha puntato molto sulla ricerca e sviluppo del sistema operativo per ottenere un sistema gradevole da vedere, facile da utilizzare e multifunzionale. Poiché la maggior parte degli utenti desidera un’esperienza personalizzata, il Blackview BV7100 cerca di soddisfare tutte queste esigenze. Ad esempio, grazie alla nuova app per gli sfondi e alla funzione che cambia la palette colori di Android 12, gli utenti non avranno problemi a personalizzare le interfacce del telefono. Per un’esperienza visiva più piacevole, la modalità Dark è disponibile con tre diversi stili di intensità: avanzata, moderata e delicata. Una versatile home page consente di classificare e raggruppare le app in cartelle e di cambiare la forma delle icone. Gli utenti possono appuntare le app più utilizzate sulla Smart Sidebar e accedervi in qualsiasi momento.

Rispetto alle precedenti versioni di Doke OS 2.0 e 2.1, Blackview BV7100 ha fatto passi da gigante in termini di praticità e fluidità. Gli utenti possono fare uno screenshot con un solo clic, attivare il Wi-Fi e regolare la luminosità nel comodo pannello di controllo senza dover passare ad altre interfacce di impostazione. Le finestre flottanti rendono l’accesso alle app un gioco da ragazzi. Il tutto per offrire un’esperienza d’uso di alto livello. Con l’aggiornamento da Android 10 e Android 11 ad Android 12, gli utenti potranno godere di un controllo della privacy più sicuro e personalizzato.

Fotocamere e altre funzioni: 12MP Sony IMX362 + 8MP Ultra-wide/Macro

Blackview ha adottato nella sua linea di telefoni rugged le funzioni e le caratteristiche di più alto livello disponibili sugli smartphone di punta mainstream, contenendo al contempo il prezzo. In primo luogo, Blackview BV7100 adotterà il sensore Sony IMX362 da 12MP, lo stesso disponibile su Blackview BL5000 e Blackview A100, come fotocamera posteriore primaria. Sebbene la risoluzione sia ridotta, la sua qualità non è inferiore a quella di alcuni sensori da 48MP o 60MP e gli utenti non dovranno spendere eccessivamente per ottenere buone prestazioni fotografiche. L’obiettivo 6P e i pixel grandi 1,4μm aiutano a raccogliere più luce, realizzando così foto con una migliore esposizione e dettagli vividi, anche in ambienti scarsamente illuminati. L’autofocus Dual Pixel e il VCM ad anello chiuso assicurano una velocità di messa a fuoco automatica di 0,03 secondi, mentre la velocità di scatto continuo raggiunge una raffica fino a 10 fps che consente di scattare fino a 99 foto in pochi secondi. Perfetto per inquadrare soggetti in rapido movimento come uccelli in volo, auto in corsa o animali domestici che corrono. In una parola, Sony IMX362 promette una velocità di messa a fuoco automatica ultra-rapida con una qualità fotografica senza compromessi. Il BV7100 è dotato di una fotocamera ultra-wide da 8MP e 117° che supporta l’autofocus e consente al sensore di svolgere la funzione macro.

Inoltre, Blackview BV7100 sfoggia altre caratteristiche sorprendenti per aggiungere valore. Le certificazioni IP68 e IP69K e MIL-STD-810H assicurano prestazioni conformi a elevati standard di robustezza in ambienti difficili di vario tipo. Il display FHD+ da 6,58″, 2408 x 1080 pixel con un rapporto schermo/corpo dell’85% e una luminosità di 480 nit offre un incredibile e coinvolgente piacere visivo. Inoltre, include la modalità Guanto, l’NFC, il pulsante di scelta rapida personalizzato, la navigazione GPS & GLONASS & Beidou & Galileo e lo sblocco tramite impronta digitale.

Blackview BV7100: prezzo e disponibilità

Sebbene la dotazione di specifiche e funzioni di alto livello alzi l’asticella delle prestazioni dei telefoni rugged, Blackview BV7100 ha un prezzo molto accessibile. Il Blackview BV7100 sarà presentato in anteprima mondiale su AliExpress in occasione del Blackview Super Brand Day dal 14 al 15 settembre a soli 179,99 dollari (da 299,99 dollari). Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!