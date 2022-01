I migliori giochi da casinò online AAMS a cui giocare nel 2022

Quali sono alcuni dei migliori giochi di casinò online che un giocatore può desiderare? Scopriamo i migliori giochi da casinò online AAMS

Con le slot Vegas, le slot 3D, il blackjack, la roulette, il poker e molto altro che ti aspettano solo in alcuni dei migliori casinò AAMS ADM online, potrebbe essere un po’ difficile sceglierne uno da provare.

I migliori giochi online 2022

È fondamentale che i casinò online aggiungano regolarmente nuovi giochi per assicurarsi di stare al passo con i tempi. I giocatori di casinò esplorano costantemente i siti alla ricerca di nuovi giochi da giocare e vogliono che gli vengano offerti quelli più recenti e più eccitanti. Con così tanti giochi da casinò tra cui scegliere, scegliere un preferito può essere una decisione soggettiva, ma alcuni resistono alla prova del tempo grazie alla loro funzionalità, ai pagamenti e alle funzioni speciali.

Scegli i tuoi giochi da casinò preferiti

Questo dipenderà sempre dal tipo di giochi che ti piacciono di più. Gli appassionati di slot online hanno una miriade di opzioni tra cui scegliere poiché il mondo delle slot online è in continua evoluzione e pieno di nuove entusiasmanti variazioni! Le video slot con grafica animata e audio design di prim’ordine contribuiscono a creare un’esperienza di alto livello per i giocatori di casinò online.

Molti giocatori preferiscono le slot con jackpot, specialmente quelle con jackpot progressivi grazie all’enorme potenziale di vincite che potrebbero portare. Le slot con jackpot da anni distribuiscono enormi vincite e per questo motivo rimangono una delle scelte preferite.

Giochi di slot online

Cosa rende una slot online migliore delle altre? È una combinazione di fattori che includono il tema, le combinazioni vincenti sulle linee di pagamento, i jackpot e la sensazione generale del gioco e, naturalmente, la possibilità di ottenere giri gratuiti con vincite garantite.

Ecco alcuni dei nostri migliori giochi di slot eletti tra i preferiti per una buona ragione dai giocatori di mezzo mondo! Questi titoli hanno resistito alla prova del tempo:

Gonzo’s Quest

Una delle video slot più rinomate di uno dei principali fornitori di giochi, NetEnt. Gonzo’s Quest si basa sulla ricerca di un tesoro segreto, nascosto nel profondo della città di El Dorado, un luogo avvolto nel mistero. Questa slot contiene 20 linee di pagamento e ha cinque rulli a cascata che danno vita al gioco. Può essere giocato da un minimo di 0,20 euro fino a un massimo di 40 euro per giro. Anche se Gonzo’s Quest non è una slot con jackpot, può premiare i giocatori con vincite pari a 2.500 volte la puntata. Quando viene creata una combinazione vincente su Gonzo’s Quest, i rulli sulla linea di pagamento si sgretolano e vengono sostituiti con quelli circostanti, creando maggiori opportunità per creare combinazioni vincenti.

Mega Fortune

I giocatori di tutto il mondo giocano a Mega Fortune da anni, sperando tutti di vincere il mega jackpot. La slot online ha distribuito milioni di jackpot ed è una vera forza della natura, insignita anche per aver pagato la più grande vincita mai registrata. Il tema è basato sulla vita di lusso, con anelli di diamanti, limousine e motoscafi che occupano i rulli. NetEnt ha arricchito Mega Fortune con due jackpot e non sorprende che sia stato uno dei preferiti dai giocatori per così tanto tempo.

Book of Dead

Book of Dead è un famosissimo gioco prodotto da Play’n GO che è un punto fermo tra centinaia di casinò. Con la sua funzione bonus giri gratuiti, ti manterrà incollato allo schermo durante il giro dei rulli, nonché con una funzione “Gioco d’azzardo” che raddoppia o quadruplica le vincite più piccole. Con vincite fino a 5.000 volte per linea o 250.000 monete in totale, potresti riuscire a vincere potenzialmente delle cifre molto alte. Book of Dead è un gioco su 5 rulli e 10 linee di pagamento ad alta varianza con un RTP del 94,25%.

I giochi da casinò dal vivo più popolari

Il casinò dal vivo offre ai giocatori la possibilità di vivere l’esperienza di Las Vegas fornendo i giochi da tavolo preferiti, da giocare contro un vero croupier dal vivo, tutti trasmessi in streaming con una qualità HD superiore. Molti casinò online offrono una selezione di giochi, ma Roulette e Blackjack sono quelli che troverai disponibili in ogni lobby di Live Casino. Questi giochi da tavolo classici senza tempo sono stati i preferiti per un motivo e sono diventati una parte iconica di qualsiasi casinò online. Entrambi i giochi hanno variazioni rispetto all’originale, con regole e tipi di scommessa leggermente diversi per mantenere il gioco divertente e attraente per una vasta gamma di giocatori.

Roulette dal vivo

Il tavolo della roulette è il più riconosciuto e solitamente uno dei più affollati di qualsiasi casinò online. È incredibilmente facile da giocare e non richiede assolutamente alcuna abilità per partecipare poiché tutto ciò che devi fare è scommettere su quale buca atterrerà la pallina o se la buca sarà rossa o nera.

La roulette dal vivo è il gioco d’azzardo definitivo, motivo per cui è stata per decenni una delle preferite da molti giocatori di casinò. Troverai spesso opzioni per giocare alla roulette francese, europea o americana, ognuna delle quali differisce per le diverse scommesse disponibili.

Ad esempio, la Ruota della Roulette Europea ha 37 caselle di cui una singola con zero, mentre la Ruota della Roulette Americana ha 38 caselle. I giocatori della roulette americana hanno una tasca in più per piazzare una puntata su cui è la tasca ’00’. Questo alla fine rende la roulette europea quella con il margine della casa più basso al 2,7%.

Blackjack dal vivo

Dove c’è un casinò dal vivo, c’è il blackjack dal vivo. Questo classico gioco da casinò esiste da decenni e troverai spesso varianti di giochi di blackjack in qualsiasi casinò dal vivo. Giocherai sempre contro un vero dealer, piuttosto che contro il tuo computer.

Il Blackjack dal vivo è uno dei preferiti dai giocatori di casinò per la sua azione veloce e il suo margine della casa relativamente piccolo. Il Blackjack ha il potenziale per far guadagnare ai giocatori enormi quantità di denaro, che è uno dei motivi per cui troverai un tavolo di Blackjack in ogni Casinò Live.

Ci sono molte strategie che vengono adottate dai giocatori, ma la strategia più basilare del blackjack è sapere quali sono le mani più forti e quelle più deboli, quando e quali coppie dividere e quando colpire e stare.

Baccarat dal vivo

Un altro gioco di carte che ha superato la prova del tempo è il Baccarat. È un punto fermo in ogni casinò ed è apparso anche in film famosi. È puramente un gioco d’azzardo in quanto dipende dalle carte fornite dal banco. Mentre le strategie per il Baccarat variano, è essenziale che i giocatori abbiano un’ottima conoscenza del gioco del Baccarat per aumentare le loro possibilità di vincita.