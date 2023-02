Motorola: ufficialmente in Italia il nuovo Moto G53 5G!

Motorola lancia ufficialmente in Italia i nuovi smartphone di fascia media Moto G13, Moto G23 e Moto G53 5G, scopriamo insieme caratteristiche tecniche e prezzi

Motorola annuncia ufficialmente la disponibilità sul mercato italiano di moto g13, moto g23 e moto g53 5G, rispettivamente al prezzo di 189,90 euro, 239,90 euro e 249,90 euro. Annunciati a fine gennaio, questi nuovi membri della famiglia moto g sono caratterizzati da un design moderno, pensati per scattare foto di qualità e fornire un’esperienza sonora coinvolgente e multidimensionale.

Moto G53 5G: caratteristiche

G53 5G è in grado di scattare foto sempre al top grazie a un sensore da 50MP. Lo smartphone è dotato anche della tecnologia Quad Pixel e di una fotocamera Macro Vision dedicata per primi piani. La batteria da 5000mAh garantisce, poi, ore di utilizzo senza preoccuparsi di dover ricaricare.

Moto G23: caratteristiche

Grazie alla fotocamera principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel, le foto con moto g23 sono sempre dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ogni dettaglio del moto g23 è stato valutato attentamente e realizzato con cura. Caratterizzato da un design moderno, questo dispositivo presenta un corpo ultra-sottile e bordi ridotti. Il nuovo alloggiamento della fotocamera celebra lo sviluppo e l’impegno di Motorola volto a offrire esperienze fotografiche di assoluto livello. Inoltre, il sensore di impronte digitali è stato posizionato sul lato del telefono, in modo che sia facilmente accessibile e contribuisca a mantenere un look snello.

Moto G13: caratteristiche

Moto G13 dispone di un comparto fotografico basato su un sensore da 50MP con tecnologia Quad Pixel, una fotocamera Macro Vision, un sensore di profondità separato e una fotocamera frontale da 8MP.

Il device è caratterizzato da bordi ridotti e dà vita ai contenuti su un ampio display HD+ da 6,52” con refresh rate a 90 Hz. moto g13 è dotato di una batteria a lunga durata per ascoltare le playlist più a lungo e videochattare con gli amici per ore e ore.

Disponibilità e prezzi

Moto G13 è disponibile nei colori Matte Charcoal, Lavender Blue, Rose Gold, al prezzo di 189,90 euro. Moto g23 è disponibile nei colori Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue, al prezzo di 239,90 euro. Moto g53 5G è disponibile nei colori Ink Blue, Arctic Silver, Pale Pink, al prezzo di 249,90 euro. Che ne pensate dei nuovi smartphone Motorola? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!