Singles’ Day 11.11: tante offerte su Geekmall con i nostri coupon!

Il Singles’ Day 11.11 si avvicina e tante offerte inondano Geekmall: dai prodotti per la casa agli smartphone troverete certamente la soluzione ideale

Si avvicina il fatico giorno che molti appassionati di tecnologia attendono: il Singles’ Day 11.11. Questa manifestazione precede il Black Friday ed è molto popolare negli store cinesi che mettono a disposizione tantissime offerte! Tre le offerte più allettanti ci sono sicuramente quelle di Geekmall. Le promozioni cominciano lunedì 6 novembre e terminano il 13 novembre per circa una settimana di grandi risparmi!

Gli sconti riguardano tantissimi prodotti tecnologici, dagli elettrodomestici per la casa agli smartphone. Basterà applicare i nostri coupon per veder applicato lo sconto sul prodotto desiderato. Esistono anche dei coupon che possono essere applicati se si spende una certa cifra:

Coupon 300kUh8v20 – 20€ di sconto su una spesa minima di 300€

Coupon 100CysFC10 – 10€ di sconto su una spesa minima di 100€

Coupon 950ZsJMr50 – 50€ di sconto su una spesa minima di 950€ (solo Power Station)

Coupon 500wK9QB30 – 30€ di sconto su una spesa minima di 500€ (solo bici elettriche)

Coupon 200Ad2IT12 – 12€ di sconto su una spesa minima di 200€ (solo stampanti 3D e incisori laser)

In più, c’è anche la possibilità di ottenere uno sconto extra pagando con PayPal. Infatti se sceglieremo PayPal come opzione di pagamento, è possibile ricevere uno sconto di 8€ per acquisti superiori a 150€ o di 12€ per acquisti superiori a 300€. Vi riportiamo di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Singles’ Day 11.11: le migliori offerte Geekmall

State cercando uno smartphone resistente, magari da utilizzare sul cantiere o all’aperto durante il lavoro, senza dover spendere una fortuna? Allora FOSSIBOT F101 potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Questo dispositivo è un telefono robusto di fascia economica, ma completo di tutte le funzionalità necessarie per le vostre esigenze. FOSSIBOT F101 viene già venduto al prezzo molto conveniente di 89.98 €. Ma con il codice sconto “7EJVMKFB” potrete portarlo a casa con un ulteriore sconto di 6 euro. L’offerta sarà valida fino al 30 novembre sullo store Geekmall in questa pagina.

Non dobbiamo più sopportare l’ingombro di un aspirapolvere pesante e scomodo, con un cavo che si intreccia ovunque. Oggi, grazie alla tecnologia, abbiamo a disposizione gli aspirapolvere senza fili. Questi dispositivi ci consentono di pulire la casa liberamente, grazie ai motori moderni potenti ma compatti e alle batterie. Proscenic P11 Smart è uno di questi aspirapolvere senza fili che rendono la pulizia domestica molto più comoda. In occasione delle offerte per la campagna 11.11, potrete acquistare Proscenic P11 Smart ad un prezzo scontato. Infatti, grazie al codice “XBDJ5TNY” vedrete applicato immediatamente uno sconto di 15 €! L’offerta è valida fino al 30 novembre su Geekmall. Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale a meno di 100 euro!

I monitor sono essenziali per le nostre configurazioni da gaming, poiché un monitor di qualità è cruciale per un’esperienza di gioco ottimale. È importante che i colori siano vividi e realistici, e che i movimenti siano fluidi e reattivi per garantire un’esperienza di gioco eccellente. KTC H24V13 potrebbe rappresentare un’opportunità vantaggiosa per coloro che desiderano un monitor di buona qualità senza dover spendere cifre esorbitanti. Fino al 30 novembre potrete acquistare su Geekmall il monitor da gaming KTC H24V13 al prezzo di 94.99 euro con la consegna gratuita in omaggio grazie al codice “IM519BZZ”! Se avete bisogno di un monitor ad un prezzo contenuto, questa è certamente una buona opzione!

Per conoscere tutte le offerte speciali del Singles Day 11.11, vi rimandiamo alla pagina principale dell’evento. Dalla sezione offerte è tutto, a presto!