Empoli-Frosinone: dove vedere la partita?

La Domenica presenterà un altro importante scontro diretto in chiave salvezza. Scopriamo insieme dove vedere Empoli-Frosinone

I diritti televisivi sono divenuti un punto di rifermento all’interno del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se ciò si rivela senza dubbio un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte risulta un autentico limite per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare molte informazioni in merito. Questo dà un senso all’articolo in questione, spiegando dove vedere Empoli-Frosinone e chi scenderà in campo.

La giornata 35 prevede uno scontro scoppiettante per ottenere punti salvezza.

Dove vedere Empoli-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 17esimo posto con 31 punti, l’Empoli giunge da due vittorie e tre sconfitte, non riuscendo a trovare il giusto equilibrio. Il 16esimo posto è invece occupato dal Frosinone, con i medesimi punti, score però positivo con 4 pareggi e un successo. Per entrambe sono appena due le lunghezze che le separano dalla zona retrocessione. Andiamo a scoprire così dove poter vedere Empoli-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha ottenuto il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale DAZN è l’unica a poter garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle gare della Serie B e si concentra in più sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’app da due dispositivi in simultanea. Occorrerà effettuare così pochi passaggi, prima di cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi si mostra diversa. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta l’intero calendario. A queste opzioni si aggiungono le partite delle squadre estere e gli appuntamenti di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come ad esempio Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, saranno necessari pochi passaggi, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, abbiamo modo di trovare una risposta: Empoli-Frosinone sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 5 Maggio alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Ricordiamo di avere una VPN per non subire le insidie di internet.

Empoli-Frosinone, probabili formazioni

Toscani contro ciociari per il medesimo intento: non perdersi e centrare la salvezza.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Luperto, Pezzella; Gyasi, Żurkowski, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.

Un punto a testa o qualcuna ne uscirà vincitrice? Diteci la vostra, continuando a rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web seguendo tuttotek.it.