Verona-Fiorentina: dove vedere la partita?

Il palinsesto domenicale mette in mostra gli incontri del pomeriggio. Scopriamo allora dove vedere Verona-Fiorentina

I diritti televisivi hanno preso uno spazio importante all’interno del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se questo si dimostra sicuramente un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato diventa un vero e proprio scoglio per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare numerose informazioni utili. L’articolo in questione sembra così prendere una piega precisa, spiegando dove vedere Verona-Fiorentina e chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 35 metterà a confronto gli uomini di Baroni contro i ragazzi di Italiano, punti in palio importanti.

Dove vedere Verona-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al quindicesimo posto con 31 punti, la classifica vede l’Hellas Verona vantare appena due lunghezze sulla zona retrocessione, ancora troppo poco per ritenersi tranquilla. La Fiorentina è invece ottava a quota 50 punti, sebbene con una gara in meno. La Viola giunge da due successi e punta alla finale di Conference League. Scopriamo allora dove poter vedere Verona-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale DAZN è l’unica a poter garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Occorrerà effettuare così pochi passaggi, prima di cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi si mostra diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta l’intero calendario. A queste opzioni si aggiungono le partite delle squadre estere e gli impegni europei, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come ad esempio NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, sarà necessario soltanto qualche secondo per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione piattaforme, eccoci giunti allo snodo principale: Verona-Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 5 Maggio alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Ricordiamo di munirsi di una VPN per navigare in totale sicurezza.

Un incontro pomeridiano da gustarsi seduti sul divano, accendendo la tv o utilizzando un qualsiasi dispositivo.

Verona-Fiorentina, probabili formazioni

Gli scaligeri per puntare alla salvezza, i toscani per rincorrere la zona Europa.

Di seguito le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Vinagre; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè Beltran, Sottil; Belotti.

Chi conquisterà questi fondamentali punti? Esprimete la vostra opinione.