Jabra: presentati i nuovissimi Elite 4

Elite 4 sono i nuovissimi auricolari di casa Jabra ricchi di funzionalità, pensati non solo per il lavoro ma anche per godersi a pieno il tempo libero

Con Jabra Elite 4 avrete la possibilità di rimanere collegati con 2 dispositivi contemporaneamente grazie alla connettività Bluetooth Multipoint ed a Fast Pair e Swift Pair. Questi auricolari sono versatili e disponibili ad un prezzo davvero competitivo. Con cancellazione attiva del rumore (ANC) e altoparlanti da 6 mm ottimizzati, per un suono potente. Gli Elite 4 sono compatti e leggeri, progettati per garantire il comfort per tutto il giorno e con grado di protezione IP55 contro la polvere e l’acqua. Infine, la durata della batteria è stata massimizzata, dandovi la possibilità di utilizzare uno dei due auricolari mentre l’altro si ricarica.

Nuovi auricolari Jabra Elite 4

Jabra, leader nelle soluzioni audio e video personali e professionali, presenta gli Elite 4, l’ultima novità dell’esclusiva linea Elite. Seguendo le orme degli Elite 3, questi auricolari true wireless a rappresentano un passo avanti rispetto al modello precedente, ideali per i moderni utenti di dispositivi audio. Con la semplice pressione di un pulsante, gli utenti possono evadere da una giornata intensa immergendosi nella fruizione multimediale o collegandosi con colleghi, amici o familiari.

Dettagli

Gli Elite 4 sono stati progettati per abbracciare le principali caratteristiche dei moderni auricolari, come il comfort, l’audio ottimale e la praticità; il tutto a un prezzo ragionevole. Per gli utenti che hanno bisogno di connettersi a due dispositivi diversi contemporaneamente, i Jabra Elite 4 integrano la tecnologia Bluetooth Multipoint. Questa consente di passare da uno all’altro in modo fluido e senza perdere un colpo, o una chiamata. Anche l’accoppiamento iniziale degli auricolari a un dispositivo è semplice. Ciò grazie a l’opzione Fast Pair che consente di collegarsi immediatamente a un dispositivo mobile e con quella Swift Pair che si collega direttamente a un laptop o a un computer.

Nuovi auricolari Elite 4 di Jabra: progettati per “tutto”

Progettati per i viaggi e gli spostamenti, gli Elite 4 integrano la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC). Inoltre filtrano i suoni indesiderati in maniera ottimale, così che le distrazioni diventino un ricordo del passato. Ma non è tutto: gli Elite 4 sono pensati per garantire un suono cristallino! Ciò grazie alla tecnologia di chiamata a 4 microfoni e agli altoparlanti da 6 mm, per cui gli utenti possono essere certi di essere sentiti in modo forte e chiaro. Per chi è alla ricerca di esperienze di ascolto personalizzate, poi, l’equalizzatore musicale Jabra e l’intuitiva app Sound+ consentono di configurare l’audio in base ai propri gusti. Una personalizzazione di questo tipo è fondamentale per creare un’esperienza di ascolto pienamente soddisfacente e senza interruzioni.

Batteria ed estetica

Gli Elite 4 hanno una durata di riproduzione di 5 ore e mezza con il dispositivo scelto e di 22 ore con la compatta custodia (28 ore con l’ANC disattivato). Garantendo al contempo un comfort di utilizzo per tutto il giorno grazie all’ingegneria acustica ergonomica di Jabra. Gli auricolari sono realizzati con materiali durevoli di prima qualità che offrono un grado di resistenza con certificazione IP55 contro polvere e acqua. Sono disponibili in quattro colori classici: Grigio scuro, Navy, Lilla e Beige chiaro.

Dichiarazioni in merito ai nuovi auricolari Jabra Elite 4

Calum MacDougall, SVP di Jabra, ha dichiarato:

Il moderno utente di auricolari è alla ricerca di una tecnologia pronta per il lavoro e per il passatempo e a un prezzo ragionevole, che non comprometta le caratteristiche principali richieste al dispositivo. Gli Elite 4 offrono una valida risposta a queste esigenze. Sono progettati per aiutare gli utenti a concentrarsi, connettersi e telefonare senza distrazioni, e rappresentano una compagnia ideale per bilanciare lavoro e vita personale.

Principali caratteristiche degli Elite 4

Bluetooth Multipoint consente di passare senza problemi da una chiamata a un’applicazione

consente di passare senza problemi da una chiamata a un’applicazione Fast Pair e Swift Pair assicurano connessioni istantanee a computer portatili/telefoni

assicurano connessioni istantanee a computer portatili/telefoni Cancellazione attiva del rumore (ANC) blocca i rumori di fondo

(ANC) blocca i rumori di fondo Vestibilità comoda per essere indossati tutto il giorno

per essere indossati tutto il giorno Tecnologia a 4 microfoni per ottimizzare la qualità delle chiamate

per ottimizzare la qualità delle chiamate Fino a 22 ore di batteria totale con ANC attivato (28 ore con ANC disattivato)

con ANC attivato (28 ore con ANC disattivato) Possibilità di utilizzare un solo auricolare per ascoltare o rispondere alle chiamate mentre l’altro si ricarica

per ascoltare o rispondere alle chiamate mentre l’altro si ricarica Riproduzione Spotify Tap per accedere immediatamente ai contenuti musicali

per accedere immediatamente ai contenuti musicali Tecnologia Qualcomm aptXä a differenza dei concorrenti

a differenza dei concorrenti Protezione antipioggia con certificazione IP55

con certificazione IP55 2 anni di garanzia

I Jabra Elite 4 sono disponibili presso rivenditori selezionati, al prezzo di vendita suggerito di 99,99 euro

E voi ? Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari di casa Jabra ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).