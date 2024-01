Sex toys più venduti online: quali sono i giochi erotici più apprezzati?

Quali sono i sex toys più venduti online? I giochi erotici sono articoli abbastanza comuni nel commercio online. Ma il pubblico ha le sue preferenze, vediamo!

Questo articolo non è adatto ad un pubblico di età inferiore ai 18 anni.

Vivere la propria sessualità non dovrebbe essere un problema. E anche aiutarsi con qualche strumento per rendere il tutto più piacevole non è assolutamente un tabù, anzi! Molte persone comunque per via della timidezza o della paura del giudizio degli altri, non ha il coraggio di avventurarsi nel mondo dei giochi erotici.

Certamente acquistare sex toys online aiuta a risparmiare un bel po’ di imbarazzo (e anche un po’ di soldini spesso). Spesso però ci si trova davanti a centinaia di prodotti e non si sa bene cosa scegliere. Specialmente all’inizio. Perché quindi non affidarsi a chi ci è passo prima di noi? Ecco quindi quali sono i sex toys più venduti e popolari!

Sex toys più venduti online: i giochi erotici non sono un tabù, lo dicono i numeri

Negli ultimi anni i tabù sui giocattoli erotici stanno cedendo rapidamente. Parliamo di un mercato da oltre 40 miliardi di euro nello scorso anno. Per confronto, il mercato delle biciclette è di circa 100 miliardi. Sempre più persone decidono di acquistare uno o più sex toys, dopo averne scoperto i benefici. Da utilizzare da soli o con un partner, permettono di amplificare il piacere e vivere in maniera più intensa la sessualità. Ma quali sono i prodotti più apprezzati? Vediamo!

Vibratore: piccolo, compatto ed economico

Intramontabile, forse il più famoso e popolare tra i giocattoli erotici, il vibratore è sempre uno dei più apprezzati. Questo utile strumento permette di procurarsi facilmente del piacere grazie alla stimolazione vaginale o anale. I materiali più igenici sono il silicone o il elastomer, perché bisogna mettere sempre la salute e l’igiene al primo posto! Vi consigliamo un modello economico e compatto per iniziare: può essere nascosto facilmente anche in una borsetta. Unica pecca: le batterie non sono ricaricabile e andranno sostituite.

Vibratore Rabbit: sex toys per la doppia stimolazione!

Il vibratore rabbit è stato reso molto popolare dalla serie Sex and the City, tuttavia il segreto del suo successo sta nel suo innovativo metodo di stimolazione che lo rende completamente diverso da un vibratore tradizionale. Infatti è studiato per stimolare sia la vagina che il clitoride, per massimizzare il piacere dell’utilizzatrice. Si tratta di un dispositivo particolarmente indicato per chi fa fatica a raggiungere l’orgasmo con metodi tradizionali o anche per coloro che sono interessate a nuove esperienze. Vi abbiamo incuriosite?

Succhia Clitoride: una bella novità

Il nome è abbastanza eloquente, no? Si tratta di giocattolo erotico appositamente pensato per la stimolazione del clitoride ovviamente. Uno dei più popolari sex toys non basati sulla penetrazione, permette di stimolazione il sensibilissimo organo in un modo completamente innovativo. Invece che massaggiare come un classico vibratore, il succhia clitoride aspira delicatamente in modo da creare delle sensazione completamente diverse. Si tratta di un dispositivo molto popolare ultimamente propria per questo meccanismo d’azione!

Ovetto connesso: il più famoso tra i sex toys smart!

Questo giochino erotico è perfetto per chi ama le complicità di coppia (ma non solo), specialmente in luoghi pubblici. Infatti permetti di stimolarsi o essere stimolati dal proprio partner utilizzando l’app per smartphone! Si tratta di un semplice dispositivo ricaricabile di forma ovoidale che si inserisce nella vagina e si “aggancia” sopra il clitoride, per una stimolazione completa! In genere è molto più piccolo e delicato di un vibratore, ma è il contesto in questo caso a fare da padrone!

Spray Lubrificante Anestetizzante: per nuove esperienze

Chiudiamo con qualcosa che non può essere definito un giocattolo erotico, ma che certamente è utilissimo chi sta avendo i primi rapporti o vuole provare il sesso anale. Molto spesso si tratta di una esperienza piacevole, ma dolorosa all’inizio. Esistono però degli spray lubrificanti che fungono anche da leggero anestetizzante. Questo può essere molto utile nelle prime fasi della penetrazione o alle prime esperienze. Però non bisogna abusarne! Se il dolore non è sopportabile, si deve interrompere il rapporto.

Conclusioni

Questi sono tra i sex toys più popolari che potete acquistare comodamente online, anche tramite i link che vi abbiamo fornito. Speriamo di avervi aiutato a sdoganare un po’ la vostra sessualità. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci per altri contenuti un po’ più piccanti della norma!