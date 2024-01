Digitalizzazione e conservazione legale delle firme, eIDAS 2.0

In questo articolo andremo a scoprire tutti i dettagli relativi alla progressiva digitalizzazione e conservazione legale delle firme e l’apporto di eIDAS 2.0

La rivoluzione digitale ha trasformato il modo in cui gestiamo le transazioni e i documenti, imponendo la necessità di soluzioni sicure ed efficienti per la firma elettronica. In questo contesto, eIDAS 2.0 emerge come un pilastro fondamentale nella digitalizzazione e nella conservazione legale delle firme, introducendo importanti cambiamenti che ridefiniscono la sicurezza e l’integrità dei documenti elettronici. L’originario regolamento eIDAS (Electronic Identification and Trust Services) è stato introdotto nel 2014 con l’obiettivo di armonizzare le leggi sulla firma elettronica nell’Unione Europea. Questo regolamento ha gettato le basi per la validità legale delle firme digitali, promuovendo un approccio uniforme e affidabile all’identificazione elettronica. Docbyte (https://www.docbyte.com/) affronta questo problema introducendo la prima soluzione SaaS pienamente compatibile con il regolamento eIDAS.

Con il suo focus sulla promozione di sistemi di identificazione elettronica avanzati e sicuri, eIDAS 2.0 ha contribuito a stabilire nuovi standard per le firme digitali. Queste firme, conformi ai requisiti normativi, sono ora considerate altrettanto vincolanti delle firme tradizionali su carta, consentendo alle imprese di abbracciare processi digitali senza compromettere la validità legale. L’introduzione di “autenticazione remota affidabile” è uno degli aspetti più rivoluzionari di eIDAS 2.0. Questo concetto permette la firma digitale in modo sicuro senza la necessità di incontri fisici. In un’era in cui la maggior parte delle transazioni avviene online e a distanza, questa flessibilità è essenziale per la praticità e l’accessibilità dei servizi.

Parallelamente, eIDAS 2.0 ha posto una particolare enfasi sulla conservazione legale delle firme digitali. L’elaborazione dei documenti, l’archiviazione elettronica (qualificata) e la conservazione a lungo termine sono diventate componenti fondamentali di questo nuovo paradigma digitale. Gli archivi digitali devono ora garantire l’accesso affidabile e la preservazione integra dei documenti firmati nel tempo.

Servizi fiduciari, elaborazione, archiviazione e conservazione

L’introduzione di servizi fiduciari qualificati, riconosciuti e certificati, ha ulteriormente rafforzato la sicurezza delle firme digitali. Questi servizi forniscono un ambiente fidato per la creazione, la verifica e la conservazione dei documenti elettronici, assicurando un livello elevato di sicurezza e conformità normativa.

I processi di elaborazione dei documenti, archiviazione elettronica (qualificata), conservazione a lungo termine” riflettono l’importanza cruciale di questi elementi nel contesto di eIDAS 2.0. L’elaborazione dei documenti è la fase iniziale di questo processo, dove la firma digitale diventa parte integrante del flusso di lavoro aziendale. L’archiviazione elettronica qualificata è il garante della sicurezza e dell’integrità dei documenti, mentre la conservazione a lungo termine assicura che tali documenti siano accessibili e intatti nel corso degli anni.

In conclusione, eIDAS 2.0 ha ridefinito il modo in cui concepiamo e implementiamo la firma digitale, inserendola in un contesto di sicurezza e conformità legale avanzato. L’elaborazione dei documenti, l’archiviazione elettronica qualificata e la conservazione a lungo termine sono diventati i pilastri fondamentali di questa trasformazione digitale. Le imprese che adottano queste pratiche non solo migliorano la loro efficienza, ma si preparano anche per un futuro digitale in cui l’integrità dei documenti è essenziale.

Considerato che l’attività principale di Docbyte riguarda l’archiviazione digitale dal 2006, è stato quasi naturale farlo diventare QTSP per l’Archiviazione Elettronica Qualificata e la Conservazione a Lungo Termine dei beni elettronici.

“Poiché tutti gli scambi di informazioni avvengono in formato digitale, è più importante che mai garantire la integrità e autenticità dei dati e di tutte le altre informazioni. I dati sono il nuovo oro, ma autentici e affidabili sono platino!” – Frederik Rosseel, CEO

Per ulteriori aggiornamenti, notizie e novità dal mondo del web e della tecnologia continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it.