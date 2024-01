Remake di Mean Girls: cameo a sorpresa di Lindsey Lohan

Lindsey Lohan appare in un cameo nella scena della gara di matematica del remake di Mean Girls, pare che l’attrice sia stata strapagata per quest’apparizione

Non è facile replicare il successo di uno dei film più significativi a livello generazionale. Tuttavia, sembra che tale compito sarà affidato al nuovo Mean Girls. Si tratta di una nuova versione del cult del 2004 di Tina Fey. Il remake contiene alcune delle canzoni utilizzate per l’adattamento musicale di Broadway del 2018. La più grande aspirazione di questo nuovo Mean Girls è di essere un vero e proprio trampolino di lancio per il suo cast composto completamente da star emergenti, proprio come fu l’originale per le attrici Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lizzy Caplan e altri. Il cast, d’altra parte, sembra essere l‘unica cosa sulla quale le molte critiche rivolte a questo film sono concordi: ovvero, pare che sia l’elemento più forte della pellicola.

Lindsey Lohan e il cameo nel nuovo Mean Girls, una vera e propria chiusura del cerchio

Tuttavia, non può trattarsi di Mean Girls senza Lindsey Lohan. Infatti la Cady Heron originale appare in un cameo a sorpresa nel film. Si tratta di un cameo esteso, Lindsey appare come moderatore della competizione di matematica che si svolge durante il terzo atto della storia. In questo modo anche la Cady originaria è presente in scena, mentre una delle battute più famose di Mean Girls viene pronunciata: “il limite non esiste”. Per essere completamente sinceri, della presenza di Lindsey Lohan nel nuovo film di Mean Girls se ne parlava ancor prima che questo remake fosse ufficializzato. Perciò non dovrebbe sorprendere che la Paramount l’abbia pagata profumatamente per il suo cameo. Tuttavia, quando la Lohan ha fatto il suo ingresso in sala durante la premiere dell’8 Gennaio a New York, sembra che sia stata accolta da applausi scroscianti e ciò dimostra che averla nel film è stata una mossa vincente. La scena nella quale appare, cioè la competizione di matematica che serve da epilogo del film, offre un momento di chiusura del cerchio per il franchise di Mean Girls. Si tratta di una scena chiave del film che offre un ponte intelligente tra passato e presente.

