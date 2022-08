Migliori siti per comprare follower su Reddit | Agosto 2022

Quali sono i migliori siti per comprare follower su Reddit? Scopriamo come crescere velocemente sulla nota piattaforma

Reddit è un social network che forse pochi conoscono in Italia, ma è davvero famoso negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo. Si tratta di un social molto diverso da quelli più famosi come Instagram e Facebook, è più simile ad un forum ed è utilizzato per discutere, chiedere consigli e informazioni piuttosto che creare il proprio profilo e raccontare noi stessi. Vediamo come funziona e quali sono i migliori siti per comprare follower su Reddit.

Reddit: come funziona

Reddit è la versione 2.0 di quelli che erano i forum. Al posto di avere un unico blog monotematico, Reddit integra migliaia di sottocanali, detti subreddit. Ogni subreddit è dedicato ad un argomento. Nei subreddit si può discutere condividendo opinioni testuali, immagini e video (anche espliciti!) creando nuovi post o rispondendo a quelli esistenti. I contenuti inseriti possono essere votati tramite upvotes e downvotes che permettono all’algoritmo di suggerire i contenuti più interessanti. Ad ogni utente viene assegnato il karma, un punteggio che dipende dalla sua capacità di creare contenuti interessanti per la comunità.

Perchè investire il nostro tempo su questo social?

La crescita di Reddit è stata rapidissima e oggi ha circa 13 milioni di utenti attivi al giorno con circa 50.000 contenuti postati ogni giorno. In Italia conta circa 1,64 milioni di iscritti. Specialmente dopo la crisi di un colosso come Facebook, molti utenti stanno cercando di nuovi social network. Reddit ha generato circa 100 milioni di dollari di utile grazie alla pubblicità ed è stato valutato 10 miliardi di dollari.

Possono sembra numeri ridotti rispetto a quelli di Facebook, Instagram e Google, ma proprio per questo conviene valutare la possibilità di investire il nostro tempo su questo social. Infatti, finchè la community di Reddit rimane di dimensioni discrete è ancora facile costruire qualcosa e poi sfruttarlo al momento dell’esplosione che potrebbe arrivare a momenti.

Migliori siti per comprare follower su Reddit: Boostgram

Un modo rapido per garantirsi un’ottima posizione su Reddit è quello di utilizzare Boostgram. Questa portale permette di far crescere velocemente i nostri profili social, acquistando interazioni reali. Nel caso di Reddit possiamo acquistare iscritti, upvotes oppure followers. Come sempre iniziare da zero è molto difficile. Dimostrando di avere già una fanbase è più semplice attirare nuovi utenti e far crescere il proprio profilo.

Migliori siti per comprare follower su Reddit: UseViral

Un altro ottimo modo per acquisire rapidamente fama su Reddit è utilizzare UseViral. Possiamo comprare fino a 2500 follower reali e garantiti per 30 giorni. Significa che la piattaforma invierà nuovi follower costantemente nel corso dei 30 giorni successivi all’acquisto per mantenerli sul valore desiderato! Un ottimo servizio.

Migliori siti per comprare follower su Reddit: Get A Follower

Con questa piattaforma possiamo acquistare fino a 1000 follower che ci saranno accreditati entro 8 giorni. Non serve iscriversi, basta inserire l’URL del profilo. I prezzi sono accessibili e partono da appena 2 dollari. In modo analogo sarà possibile comprare upvotes.

Migliori siti per comprare follower su Reddit: Social Boost24

Continuiamo con Social Boost24, un sito tedesco con una interfaccia grafico molto carina e ben curata. Potremo acquistare follower ed iscritti al canale Reddit. I prezzi sono molto onesti, soprattutto se scegliamo i pacchetti di grandi dimensioni da 1000, 2500 o 5000 follower. I follower sono reali e arriveranno sul nostro account entro le 24 ore.

Migliori siti per comprare follower su Reddit: AppSally

Chiudiamo la lista con AppSally. Si tratta di un portale molto trasparente che spiega per filo e per segno come funziona il meccanismo di acquisto dei follower. Non si tratta del servizio più economico, ma la qualità bisogna pagarla. Come per tutte le cose del resto.

