Migliori siti per comprare followers Twitch | Maggio 2022

In questa guida vedremo quali sono i migliori siti per comprare followers Twitch, una delle migliori piattaforme dedicate allo streaming di videogiochi

Per tutti gli appassionati di videogiochi certamente Twitch è il punto di riferimento. Gli streamer professionisti su questa piattaforma possono arrivare a guadagnare anche migliaia di euro se hanno un buon seguito. Infatti le aziende che producono hardware e software per il gaming stanno pompando sempre più denaro nel mondo del gaming.

Purtroppo partire da zero con un canale Twitch non è certamente una cosa semplice. Infatti se non si ha una buona fanbase di partenza è molto difficile riuscire ad emergere e catturare l’attenzione del grande pubblico. Ecco perchè conoscere i migliori siti per comprare followers su Twitch può essere davvero utile per dare un boost iniziale alla vostra carriera da streamer! Ma passiamo subito al nostro elenco!

Boostgram | Migliori siti per comprare followers Twitch

Boostgram è attiva su diversi social e Twitch non fa eccezione. Infatti è possibile acquistare sia follower per il proprio canale, sia visualizzazioni per le proprie dirette. Cose entrambe molto importanti per garantire che il proprio canale cresca sempre più. Infatti da una parte creeremo un effetto di rete che attirerà nuovi fan perché un canale con qualche migliaio di iscritti è sempre percepito come migliore e affidabile. D’altra parte anche gli algoritmi prediligono i contenuti con interazioni e i canali con molti follower. I prezzi sono abbastanza onesti e potremo ottenere fino a 3500 follower e 6000 view con in singolo ordine.

CompraSocial.me | Migliori siti per comprare followers Twitch

CompraSocial.me è una piattaforma dall’interfaccia grafica molto accattivante, anche se un po’ confusa forse. Possiamo impostare le caratteristiche della nostra campagna di marketing tramite degli slider. Anche in questo caso potremo comprare sia nuovi follower per il nostro canale Twitch che visualizzazioni. In particolare possiamo ottenere fino a 10.000 follower e fino a 10.000 view alle nostre dirette. Si tratta di utenti e visualizzazioni reali ed internazionali, con profili però non datati di immagine del profilo. Il processo prende al massimo 4 giorni, con 30 giorni di garanzia.

SocialAds | Migliori siti per comprare followers Twitch

SocialAds offre un parco di servizi un po’ più completo. Possiamo acquistare sia iscritti tradizionali che iscritti Twitch Prime. Ma anche visualizzazioni a video, dirette e anche al canale. Insomma si tratta di una serie di servizi davvero completa. I prezzi partono sono da poco più di 2 euro e si possono acquistare da 100 a 50.000 nuovi follower. La garanzia è di 30 giorni, ma può essere estesa fino a 90 giorni. Purtroppo i follower non saranno reali.

Social Kings | Migliori siti per comprare followers Twitch

Social Kings è una piattaforma molto peculiare. Prima di tutto offre due tipi di follower: “Normali” e “Alta Qualità” che sono i follower premium. Tuttavia la cosa interessante che viene offerte è la garanzia a vita sul servizio! In pratica una volta comprati i follower avrete la garanzia che non se ne vadano. Nonostante questo i costi non sono esagerati e partono da 4,99 euro. I numeri però sono più esigui e si possono comprare al massimo 1000 follower alla volta.

Get A Follower | Migliori siti per comprare followers Twitch

Un altro nome importante del settore. Si tratta di un sito in inglese, ma che merita la nostra attenzione. Sia per i prezzi che è partono da appena 2 dollari, sia per la presentazione della pagine che è molto ben curata. Potremo ottenere circa 1000 follower reali che verranno reindirizzati al nostro canali in massimo 4 giorni. Anche comprare visualizzazioni è semplicissimo in questa piattaforma. Il supporto clienti è ottimo e c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati.

Conclusioni

Ora sapete quali sono i migliori siti per comprare followers su Twitch. Se volete tentare una carriera in questa settore o vi armate di tanta pazienza e sperate anche in un colpo di fortuna oppure provate a dare una mano alla fortuna! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!