Migliori offerte ADSL e fibra attivabili | Giugno 2021

Le migliori offerte ADSL e fibra attivabili questo mese: ecco quali sono le occasioni da prendere al volo tra le numerose tariffe

Quali sono le migliori offerte ADSL e fibra più interessanti per questo mese? I provider propongono anche questo mese delle promozioni dedicate ai clienti che attivano un nuovo contratto, attraverso sconti, omaggi e altri vantaggi particolarmente interessanti che rendono le soluzioni Internet per la casa ancora più convenienti rispetto ai costi di listino. Vi presentiamo la selezione di tariffe fibra e offerte ADSL di Compara Semplice, il comparatore di tariffe online.

TIM Super in ADSL e fibra – Migliori offerte ADSL e fibra

Le nuove offerte casa di Telecom Italia, lanciate qualche settimana fa, sono le TIM Super, disponibili in versione ADSL, fibra misto rame e fibra ottica. Tutte le offerte prevedono TIM VISION gratis, il modem in comodato d’uso e un’opzione omaggio a scelta dell’utente (chiamate senza limiti, assistenza avanzata, Smart Home per la sorveglianza della casa, TIM VISION PLUS o Safe Web Plus per la protezione della navigazione).

Le offerte TIM Super comprendono le telefonate a consumo a 19 cent al minuto, con scatto alla risposta di 19 centesimi, più una connessione senza limiti fino a 20 Mega (ADSL), 100/200 Mega (XDSL) e 1 Gigabit al secondo (fibra ottica). Il costo del piano varia a seconda della scelta o meno del modem, mentre l’attivazione è pari a 15 euro per 1 anno.

TIM Super ADSL : 35 euro al mese con il modem, 30 euro senza;

: 35 euro al mese con il modem, 30 euro senza; TIM Super Mega : 25 euro al mese per 12 mesi con il modem. Senza dispositivo incluso non si avrà diritto alla promozione e il costo sarà di 35 euro al mese;

: 25 euro al mese per 12 mesi con il modem. Senza dispositivo incluso non si avrà diritto alla promozione e il costo sarà di 35 euro al mese; TIM Super Fibra: 25 euro al mese per 12 mesi con il modem. Senza dispositivo incluso non si avrà diritto alla promozione e il costo sarà di 35 euro al mese.

Vodafone Internet Unlimited – Migliori offerte ADSL e fibra

L’operatore Vodafone, invece, propone un’offerta unica per ADSL e fibra, a seconda della copertura disponibile: si tratta di Internet Unlimited, al costo di 26,90 euro al mese senza modem oppure 27,90 euro al mese con il servizio Vodafone Ready compreso e, quindi, con la Vodafone Station. Inclusi anche l’attivazione, una sim dati con 30 GB al mese e 1 anno di servizio PlayStation Plus gratis (quest’ultimo incluso solo se si sottoscriverà il piano online, senza supporto del consulente).

La tariffa Internet Unilimited comprende offre le telefonate verso i fissi nazionali a 19 cent a chiamata e verso i cellulari nazionali e i fissi internazionali (USA, Canada, Europa Occidentale) a 19 centesimi al minuto, con scatto di 19 cent. La connessione potrà essere in ADSL fino a 20 Mega oppure in fibra fino a 1 Gigabit al secondo.

Fastweb Casa – Migliori offerte ADSL e fibra

A partire da questo mese Fastweb abbandona il piano solo Internet e rilancia l’offerta per il fisso con il profilo Casa, al costo di 29,95 euro al mese, attivazione e modem FASTGate compresi. I clienti del provider possono accedere a diversi vantaggi, tra cui l’accesso gratuito alla rete WOW FI fuori casa (hotspot generati dai modem dei clienti, disponibile in diverse zone d’Italia) e la possibilità di richiedere un cloud illimitato (WOW Space) a soli 9,95 euro all’anno.

Con Fastweb Casa si avranno le telefonate illimitate verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta, e connessione ADSL (fino a 20 Mega) o fibra ottica (fino a 1 Gigabit al secondo).

Wind Fibra1000 e ABSOLUTE – Migliori offerte ADSL e fibra

Anche le tariffe Wind “by infostrada” fanno parte delle migliori offerte ADSL di luglio 2019 e vengono proposte sia in ADSL (fino a 20 Mega), sia in fibra misto rame o fibra FTTH fino a 1 Gigabit al secondo.

La promozione più interessante è sicuramente quella legata alla Fibra1000, al costo di 26,98 euro al mese, con modem, assistenza e attivazione inclusi. La tariffa comprende le telefonate con il solo scatto alla risposta (23 cent) verso tutti i numeri nazionali e i fissi di Europa Occidentale, USA e Canada, più la rete dati illimitata. In omaggio per sempre, inoltre, 100 GB al mese di Internet mobile da utilizzare con gli smartphone e i dispositivi mobili della famiglia.

Wind ABSOLUTE, invece, è la tariffa senza modem del listino ufficiale del provider, con attivazione inclusa e gli stessi servizi dell’offerta precedente (chiamate con scatto di 23 centesimi e navigazione illimitata). Il costo mensile del piano è di 25,99 euro.

Attenzione ai vincoli!

Le migliori offerte ADSL e fibra ottica di questo mese dei principali operatori, quindi, offrono chiamate, Internet e servizi aggiuntivi a prezzi vantaggiosi, soprattutto per coloro che sceglieranno di diventare nuovi clienti mantenendo lo stesso numero. Ricordiamo che quasi tutte le offerte citate prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi, ad eccezione della nuova Fastweb Casa, la quale mantiene la formula senza vincoli delle tariffe precedenti.