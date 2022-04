In questo articolo vi spiegheremo come funziona il check-in automatico di Airbnb e come configurarlo. Si tratta di una funzionalità davvero utilissima!

Offrire ai visitatori la possibilità di effettuare il check-in automatico su Airbnb è un ottimo modo per migliorare il loro soggiorno. In effetti, il check-in automatico è diventato molto popolare negli ultimi anni. Ciò non sorprende poiché una procedura di check-in automatizzata e senza soluzione di continuità fa risparmiare tempo e offre un’esperienza impeccabile agli ospiti sin dal loro arrivo. Scopriamo come implementare una procedura di check-in automatico di Airbnb per l’affitto a breve termine di un locale e come rendere il processo il più semplice possibile sia per il proprietario che per gli ospiti.

Come funziona il check-in automatico su Airbnb?

In poche parole, il check-in automatico di Airbnb è una semplice funzionalità che consente ai visitatori di accedere alla casa presa in affitto tramite una cassetta di sicurezza, una serratura intelligente o una tastiera. I tuoi visitatori avranno solo bisogno di un codice per accedere alla casa. Questo rimuove il requisito della presenza fisica del proprietario.

Quali sono i modi migliori per abilitare il check-in automatico?

Il primo passo per attivare la procedura di check-in automatico è mettere una cassetta di sicurezza o una serratura intelligente sul muro vicino alla porta o sulla maniglia. Inoltre, puoi utilizzare i servizi di scambio chiavi per fornire una procedura di trasferimento delle chiavi senza stress. Diamo un’occhiata più da vicino a queste sempre più popolari alternative per capire quale sia la soluzione migliore per la tua casa in affitto su Airbnb.

1. La serratura intelligente di Airbnb

Una serratura smart funziona in base a un codice di sicurezza che può essere generato, attivato ed eliminato da remoto utilizzando un dispositivo intelligente (di solito, uno smartphone). L’ospite potrà entrare nella proprietà in affitto utilizzando questo codice. August Smart Lock Pro e Yale Assure Lock SL sono due delle migliori serrature intelligenti tra cui scegliere per questi propositi.

Una serratura smart è il tipo di serratura più comodo e sicuro disponibile. Sono controllate dal tuo smartphone e si può modificare rapidamente il codice di sblocco da remoto dopo che ogni visitatore ha effettuato il check-out per garantire ai tuoi futuri ospiti la completa privacy.

2. Servizi per scambio chiavi

L’utilizzo di servizi di scambio di chiavi come KeyNest o Keycafe è un altro metodo per automatizzare la procedura di check-in automatico. Inoltre, gli host di Airbnb possono monitorare la raccolta e l’utilizzo delle chiavi in ​​tempo reale. Entrambe le organizzazioni hanno centinaia di siti in tutto il Nord America e l’Europa dove gli host possono lasciare le chiavi che gli ospiti possono ritirare in un secondo momento. KeyNest fornisce migliaia di armadietti aperti 24 ore su 24 agli host di Airbnb europei, spesso ogni pochi isolati nella maggior parte delle aree metropolitane.

EveryDoor è un altro servizio di scambio di chiavi che gli host possono utilizzare. Ogni porta offre un servizio di check-in automatico senza chiavi e telecomandato. Un visitatore può ottenere l’ingresso a casa tua tramite una telefonata o inserendo un codice PIN univoco. Ciò consente loro di accedere alla tua casa e ottenere le chiavi, che possono quindi utilizzare normalmente.

3. Cassetta sicurezza per Airbnb

Una cassetta di sicurezza è un dispositivo di archiviazione compatto che è stato sviluppato per custodire in modo sicuro le chiavi della tua proprietà in affitto. È molto sicuro e i visitatori avranno solo bisogno di un codice per aprirlo. Sono disponibili molti sistemi di cassette di sicurezza, ognuno con un design unico della serratura. Sono disponibili molti tipi di cassette di sicurezza, comprese cassette di sicurezza a pulsante, cassette di sicurezza con quadrante, cassette di sicurezza con le ruote e cassette di sicurezza elettroniche ed intelligenti.

Se state cercando una cassetta di sicurezza nella fascia di prezzo più alta, considerate la Igloohome Smart Keybox. Se state cercando un’opzione più conveniente, potete scegliere la cassetta di sicurezza portatile Master Lock 5424D o la cassetta di sicurezza Kingsley Guard-a-Key Black.

Come spiegare le istruzioni per il check-in automatico Airbnb agli ospiti?

Includere le istruzioni per il check-in automatico nell’annuncio Airbnb

Prima del loro arrivo, i visitatori dovrebbero essere a conoscenza della procedura di check-in automatico. La buona notizia è che Airbnb consente di inserire il check-in automatico direttamente nell’annuncio. Se questa opzione è abilitata, gli affittuari riceveranno un messaggio automatico tre giorni prima del loro arrivo con le informazioni per il check-in. Per aggiungere il check-in automatico al tuo annuncio, basta seguire questi semplici passaggi:

Selezionare il tuo annuncio dalla sezione I tuoi annunci del sito web di Airbnb.com.

Selezionare Modifica accanto a Risorse per gli ospiti.

Sotto Indicazioni, cliccare su Aggiungi check-in automatico.

Selezionare il metodo con cui i visitatori potranno raggiungere il tuo annuncio.

Aggiungere le istruzioni seguendo le istruzioni.

Creazione di un messaggio Airbnb che includa istruzioni complete per il check-in

Inviare agli ospiti una nota personalizzata con le istruzioni per il check-in è un’idea intelligente. Questo messaggio è utile poiché offre la possibilità di comunicare velocemente con i visitatori per dimostrare che sei preparato per il loro arrivo.

Questo tipo di comunicazione è anche un metodo eccellente per invitare i visitatori ad informare il proprietario di eventuali problemi prima del loro arrivo. Ciò consente di correggere eventuali problemi che potrebbero essere sfuggiti di mente o di soddisfare richieste specifiche, aumentando le tue possibilità di ottenere una valutazione a cinque stelle. Se sei il proprietario, assicurati che le seguenti informazioni siano incluse nel messaggio che accompagna le istruzioni per il check-in automatico:

L’indirizzo della tua struttura.

Una fotografia della facciata della tua casa e una fotografia del tuo ingresso.

Se una chiave fisica viene inserita in una cassetta di sicurezza, fornire informazioni su come i visitatori possono individuare la cassetta di sicurezza e il codice per sbloccarla.

Codici di accesso alle porte aperte (e varchi se necessario).

Creazione di un modello per un messaggio di check-in automatico

Creazione un modello di messaggio per evitare di consegnare nuovamente le stesse istruzioni. Puoi inviarlo via email a qualsiasi persona che effettui una prenotazione con te.

Ecco un piccolo esempio:

Come stai [nome dell’ospite]? Non vedo l’ora che tu venga a trovarci a [nome proprietà] domani e sono sicuro che lo sei anche tu! Tieni presente che il check-in inizia alle [ora del check-in]. La proprietà sarà pronta poco dopo. Le seguenti informazioni ti aiuteranno con il check-in: [nome della proprietà] Indirizzo: [indirizzo completo della struttura] Password per la cassetta di sicurezza: [password per la cassetta di sicurezza] La cassetta di sicurezza si trova vicino a [x] in [posizione]. Basta inserire la password per sbloccare la parte superiore e ottenere le chiavi di casa. [Password Wi-Fi] Se non l’hai già fatto, ripassa le mie regole di casa. Se hai domande sulla tua prenotazione, consulta il mio libro di benvenuto. Include informazioni vitali sul tuo soggiorno programmato, nonché suggerimenti per i luoghi più belli da visitare e le attività da fare. Dopo aver disfatto le valigie e sistemato, ti preghiamo di informarci utilizzando l’app di Airbnb se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il tuo soggiorno. Siamo solo a un sms di distanza. Grazie! [Il tuo nome di battesimo]

Smart lock vs cassette di sicurezza vs servizi di scambio chiavi offerti da Airbnb

Qualunque sia l’approccio utilizzato, è fondamentale ricordare di cambiare i codici tra un soggiorno e l’altro. Non solo questo aumenta la sicurezza, ma la compagnia di assicurazioni potrebbe richiederlo.

Cassette di sicurezza

Le cassette di sicurezza sono molto robuste e semplici da usare. Sebbene siano resistenti, è possibile che i visitatori danneggino accidentalmente la cassetta di sicurezza se non sono abituati a usarla. Ad esempio, se inseriscono ripetutamente il codice errato, la cassetta di sicurezza potrebbe incepparsi.

Inoltre, se il visitatore non riesce a chiuderla correttamente, la cassetta di sicurezza si aprirà ed il contenuto rimarrà esposto a tutti. Una cassetta di sicurezza in stile lucchetto attaccata a una ringhiera attraverso un anello di metallo è ugualmente insicura poiché è abbastanza semplice strapparla. Tra gli aspetti positivi, sono molto meno costose delle serrature intelligenti. Una cassetta di sicurezza più premium costerà tra 100 e 150 euro.

Serrature intelligenti

Le serrature intelligenti sono semplici da usare e molto sicure. Ti consente di tenere traccia di chi entra ed esce dalla tua proprietà. Numerose serrature intelligenti consentano persino di monitorare lo stato di una porta tramite il telefono. Inoltre, a differenza delle normali serrature, forniscono una elevata resistenza contro lo scasso. Detto questo, qualcuno può tentare di hackerarle anche se è molto difficile.

Tra gli aspetti negativi, le serrature intelligenti sono costose. Una serratura intelligente competente può costare ben oltre 200 euro. Inoltre, sono necessarie batterie e connettività a un telefono e alla rete Wi-Fi.

Servizio di scambio chiavi

È semplice da usare, economico e sicuro, ma host e visitatori dovrebbero tenere presente che il sito potrebbe non essere disponibile 24 ore al giorno. Inoltre, diversi host lamentano la mancanza di punti di scambio nel loro quartiere.

Conclusioni

Sia i visitatori che gli host utilizzano diverse alternative per il check-in automatico di Airbnb. È facile da usare, maneggevole e fa risparmiare tempo. Se hai paura che possa sembrare troppo freddo e distaccato, tieni presente che potresti inviare un saluto personalizzato o anche lasciare una lettera di benvenuto scritta a mano e un regalo per aiutare i tuoi visitatori a sentirsi a casa. Rendendo le tue indicazioni chiare e autoesplicative, puoi essere certo che i tuoi visitatori non ti penalizzeranno durante tutto il processo di check-in. Se si hanno molti locali in affitto, si può anche utilizzare un channel manager per gli affitti per le vacanze per semplificare le operazioni aziendali e per tenere tutto sotto controllo. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!