Benelli Su Benelli dal 2 Maggio disponibile su Sky

Disponibile dal 2 maggio, ore 21:15 su Sky Documentaries, Benelli Su Benelli, regia di Marta Miniucchi

Lo scorso settembre, in occasione della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in chiusura della programmazione della nuova Sala Laguna, organizzata dalle Giornate degli Autori e Isola Edipo, come evento speciale, è stato presentato il documentario che unisce cinema e sport Benelli su Benelli diretto da Marta Miniucchi, prodotto dalla Genoma Films di Paolo Rossi Pisu.

E il 2 maggio, in prima serata, potremo gustarcelo su Sky Documentaries, sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW.

Il documentario e il cast

Benelli su Benelli è un originale docufilm ispirato alla vita del pilota Tonino Benelli che è stata interamente ricostruita grazie a immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste e ricostruzioni fiction opportunamente montate e mixate.

L’attore marchigiano Neri Marcorè interpreta la voce fuori campo di Tonino, il quale sullo schermo avrà il volto di Alessandro Gimelli. Nel cast anche Matteo Gatta, Gaia Bottazzi, Giovanni Maria Briganti e Fabrizio Romagnoli.

Viene messa in scena e ricostruita la breve vita umana e sportiva del più piccolo dei sei fratelli Benelli, sullo sfondo, l’Italia fra le due guerre.

Produzione

Le gesta di Tonino Benelli, simpatico burlone e spericolato pilota, la sua vita privata, i suoi esordi agonistici, le gare con le numerose vittorie e anche le amare delusioni vengono ricordate nel documentario grazie al lavoro di un team al femminile della regista Marta Miniucchi e della sceneggiatrice Annapaola Fabbri.

Benelli su Benelli è stato realizzato con il contributo di Regione Marche – Fondi POR-FESR 2014-2020, Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, Comune di Pesaro, Riviera Banca; in collaborazione con Moto Club T. Benelli, Registro Storico Benelli, Terra di Piloti e Motori, CNA cinema e audiovisivi Marche.

Il film è stato inoltre realizzato con il sostegno di CMT Orange Tools di Marcello Tommassini, Deisa Ebano, Filicori Zecchini e Boutique Ratti di Pesaro. Benelli su Benelli è una co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli.

